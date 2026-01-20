Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Tabatadze, de rescatar un punto en Riazor a decir adiós a la temporada

El centrocampista georgiano había marcado el gol del empate del Cádiz ante el Dépor

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/01/2026 16:20
Tabatadze celebra su gol en Riazor
Tabatadze celebra su gol en Riazor
LaLiga Hypermotion
El infortunio se ha cebado con uno de los rivales por el ascenso a Primera, el Cádiz, que perderá a su máximo goleador para lo que resta de temporada: el mediocentro Iuri Tabatadze sufre una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco en su rodilla derecha. Tendrá que ser operado y será baja para lo que resta de temporada. Una ausencia muy sensible para los gaditanos, que pierden mordiente en ataque. El jugador llevaba seis goles y dos asistencias en el presente curso. 

El centrocampista había sido uno de los héroes de los gaditanos en el pasado partido en Riazor, en el que marcó en el 85 el gol que suponía que los de Gaizka Garitano rescatasen un punto en el estadio blanquiazul (2-2). Tabatadze, que acababa de entrar, se zafaba de Barcia y silenciaba el estadio herculino. Una diana con la que los andaluces volvían a igualar la contienda, la segunda vez que estaban por detrás en el luminoso en ese choque.

Stoichkov y Quagliata se lamentan después de una ocasión fallada en el Deportivo-Cádiz

Las desconexiones que no reparó el reseteo de Hidalgo al Dépor

La alegría con la que celebró el gol contrasta con la tristeza y el dolor que padeció el pasado domingo, producto de una desafortunada acción ante el Albacete en el Carlos Belmonte (1-0) en la segunda parte.

Salió desde el banquillo y el atacante, en un lance de juego con Valverde por el que fue amonestado con una amarilla, se lesionó. Fue a robar el esférico, chocó con su rival y producto de ese golpe se dio el peor de los escenarios. Tuvo que ser sustituido por Javi Ontiveros, no podía apoyar su rodilla diestra y las imágenes ya eran preocupantes. Finalmente, los peores pronósticos se han cumplido y ahora los gaditanos tendrán que tratar de subsanar su ausencia con un recambio de garantías en ataque en un mercado de invierno al que le restan menos de dos semanas para cerrarse.

