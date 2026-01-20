El defensa del Barcelona Jules Koundé (i) se escapa de Giorgi Guliashvili, del Racing, en el partido de octavos de final de Copa del Rey que Racing de Santander y FC Barcelona EFE

Más madera en ataque. Es el mantra de muchos de los aspirantes al ascenso, rivales del Deportivo, que están echando el resto en este mercado de invierno para sumar más pólvora en la parcela ofensiva de cara al tramo definitivo de la temporada. El primer equipo al que le corría prisa reforzarse en el frente de ataque era el Racing de Santander, sobre todo tras la salida de Jeremy Arévalo. Pagó su cláusula el Stuttgart e hizo efectiva su amenaza de llevarse a uno de los artilleros de José Alberto.

A esta baja hubo que sumar la posterior lesión muscular de Asier Villalibre. Para salvar esta situación la dirección deportiva se puso manos a la obra y anunció el traspaso del atacante georgiano Giorgi Guliashvili, que militaba en el FK Sarajevo, de la Liga Premier de Bosnia-Herzegovina.

El futbolista, internacional absoluto con su país, firmó con la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio de 2029. Tras cumplir sanción la pasada jornada podrá debutar este fin de semana en Riazor. Tras este anuncio, en 24 horas el Racing confirmaba a su segundo ariete, al cerrar la cesión de Manex Lozano, del Athletic Club. Procedente del Basconia, tercer equipo del Athletic Club que milita en Segunda RFF, llamó la atención del director deportivo, Chema Aragón, por su envergadura (1,90). Ha debutado con fuerza en Segunda y ya ha marcado dos goles.

De villano ante el Barça, a héroe: Manex Lozano, el juvenil que amenaza al Deportivo Más información

Otro de los equipos que está en la pelea por el regreso a Primera, Las Palmas, logró traer en préstamo procedente del Unidense al internacional Iker Bravo. El delantero, que compartió vestuario con David Mella en la selección sub-20 y sonó en varias ocasiones como posible refuerzo para el ataque del Deportivo, recaló finalmente en las filas del cuadro pío-pío. Visitará Riazor en el último encuentro de la temporada, pero lo hará como adversario.

El Almería, el último rival de los blanquiazules en Liga, logró recientemente la cesión del ariete Miguel de la Fuente, procedente del Leganés. El vallisoletano, con pasado en Primera y que logró sendos ascensos a la élite con el Alavés y el cuadro pepinero, recaló en el cuadro indálico con una opción de compra.

El Racing se rearma antes de medirse al Dépor Más información

Un equipo que se verá forzado a dar un impulso a su ataque, pero en este caso motivado por el infortunio, será el Cádiz. El plantel gaditano perderá a su máximo goleador, el mediocentro Iuri Tabatadze, para lo que resta de curso. Sufre una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco en su rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano.

Se lastimó durante un lance de juego el pasado fin de semana ante el Albacete. El futbolista llevaba seis goles y dos asistencias esta campaña. Tabatadze fue uno de los héroes del equipo gaditano en el pasado partido en Riazor, en el que marcó en el 85 el gol que suponía que este rescatase un punto en el estadio blanquiazul (2-2). Tabatadze, que acababa de entrar, se zafaba de Barcia y silenciaba el estadio herculino con su tanto.