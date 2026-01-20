Mi cuenta

El Racing ha jugado en superioridad numérica en ocho de los 22 partidos de Liga

El próximo rival del Dépor ha recibido nueve expulsiones a favor y solo dos en contra

Israel Zautúa
Israel Zautúa
20/01/2026 18:05
Javi Montero ve la roja durante el Racing-Málaga (3-0) de la octava jornada
Javi Montero ve la roja durante el Racing-Málaga (3-0) de la octava jornada
LaLiga Hypermotion
El Racing de Santander, que el domingo visita Riazor (21.00 horas) ha disputado uno de cada tres partidos de la Liga 2024-25 en superioridad numérica, debido a la expulsión de algún jugador en sus rivales. La escuadra cántabra es a la que más han favorecido las decisiones arbitrales en lo que va de curso en Segunda División. En nueve de las 22 jornadas que se han celebrado, el rival del conjunto que dirige José Alberto recibió alguna tarjeta roja, mientras que el bloque cántabro solo jugó en inferioridad numérica en una ocasión, en la novena semana de competición. De hecho, con dos rojas, es uno de los equipos de la categoría de plata que menos expulsiones ha sufrido. 

Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg

El Racing sigue animando el mercado de invierno y ficha a un portero de futuro

Michelin y Sangalli son los únicos racinguistas que se han visto obligados a abandonar el terreno de juego durante la presente campaña debido a una decisión arbitral. Ambos fueron expulsados en el mismo partido, frente al Sporting en Gijón en la novena jornada (2-1). En aquel encuentro, en el que Dubasin y el exdeportivista Pablo Váquez marcaron los goles del cuadro asturiano y Jeremy Arévalo firmó la diana racinguista, el colegiado sevillano Manuel Jesús Orellana Cid expulsó a Michelin, lateral derecho del cuadro santanderino, en el minuto 86 por doble cartulina amarilla. La primera la vio cinco minutos antes. Ya en el tiempo de descuento, en el 90+9, equilibró la balanza con la expulsión del sportinguista Kevin Vázquez. Aún dio tiempo, antes del pitido final, a que el Racing perdiera un jugador más, con la roja directa de Sangalli. De todas formas, los tres goles de aquel encuentro se produjeron antes del carrusel de expulsiones en el tramo final del partido.

Fue la única cita en la que el próximo contrincante del Deportivo jugó en inferioridad numérica, mientras que en ocho se vio en superioridad por la expulsión de algún jugador rival. Es decir, en el 36,4% de las 22 jornadas que se han celebrado en Segunda División.

El equipo de José Alberto estrenó la temporada 2025-26 frente al Castellón en El Sardinero. Los cántabros se adelantaron en el marcador con sendos tantos de Villalibre y Andrés Martín, mientras que Camara recortó distancias al filo del descanso. En el minuto 82, el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo señaló un penalti del orellut Alberto en el minuto 82 y expulsó al blanquinegro. Una acción que certificó el 3-1 definitivo y que obligó al cuadro castellonense a jugar los últimos minutos del choque con diez futbolistas.

Dos partidos después fue el Ceuta quien se quedó con uno menos. Pero en su caso, fue en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando el marcador señalaba un 2-1 a favor del Racing. Los ceutíes jugaron toda la segunda mitad con diez futbolistas y terminaron perdiendo 4-1.

En la siguiente jornada, el Racing visitó Almería, donde ahí sí que la expulsión de un jugador rival marcó el desarrollo del encuentro. El equipo de Rubi inició el partido como una apisonadora y marcó dos goles en los primeros 19 minutos. Sin embargo, en el 27, el colegiado Andrés Fuentes Molina mostró la roja directa al senegalés Dion Lopy. Aún quedaba más de una hora por delante, lo que pesó demasiado al Almería, que vio cómo el Racing le dio la vuelta al partido en la segunda parte (2-3).

Manex Lozano, en el suelo recibiendo la bronca de Andrés Martín tras fallar ante el Barça

De villano ante el Barça, a héroe: Manex Lozano, el juvenil que amenaza al Deportivo

En la sexta jornada, el Córdoba rescató un punto (2-2), gracias a un penalti en el minuto 90+8, a pesar de que se vio obligado a jugar con diez futbolistas desde el 78, cuando el extremo Jacobo González vio la segunda cartulina amarilla.

Dos encuentros más tarde, la escuadra cántabra volvió a gozar de una nueva superioridad numérica, circunstancia que aprovechó para llevarse el triunfo frente al Málaga (3-0). El exdeportivista Javi Montero fue expulsado en los instantes finales del primer tiempo y el Racing firmó su victoria en la segunda mitad, con tres dianas en la última media hora.

Las últimas tres jornadas en las que los verdiblancos han tenido superioridad numérica, sin embargo, se han mostrado incapaces de alzarse con la victoria. En la decimotercera jornada, Las Palmas se quedó sin Loiodice en el minuto 82, pero se impuso a los cántabros (3-1) gracias a los tres goles que materializó en la primera mitad.

En la vigésima cita de la competición, Valladolid y Racing empataron en el Nuevo José Zorrilla (1-1). El Pucela perdió a Pablo Tomeo en el minuto 84, por doble amarilla, cuando el duelo ya registraba un empate.

La última expulsión de un rival del equipo cántabro se produjo en la última jornada de la primera vuelta, que se saldó con una derrota de los de José Alberto frente al Zaragoza (2-3). Mario Soberón, del conjunto aragonés, sufrió la expulsión en el tramo final del duelo.

También en Copa del Rey

El Racing no solo se ha visto beneficiado por las decisiones arbitrales en la competición liguera. También en las dos primeras rondas de la Copa del Rey vio cómo su oponente se quedaba con un jugador menos en el campo. El bloque cántabro abrió el torneo del KO con un 0-4 en Las Gaunas frente a la SD Logroñés. Eso sí, el mediocampista local Diego Núñez fue expulsado en el minuto 78, cuando el marcador aún reflejaba un 0-2.

En la siguiente ronda, la Ponferradina recibió dos cartulinas rojas que fueron determinantes, ya que ambas tuvieron lugar en la prórroga, cuando los bercianos empataban con el Racing (1-1). Keita y Frimpong se marcharon a los vestuarios antes de tiempo y el conjunto de José Alberto terminó imponiéndose (1-2) con una diana de Aldasoro en el minuto 118.

Los siguientes equipos de Segunda que han jugado más veces en superioridad numérica, tras el Racing, son el Málaga y el Mirandés, con cinco. El Deportivo, por su parte, vio cómo expulsaban a algún jugador de su rival en la primera jornada, en Granada (1-3), frente al Valladolid en Riazor (1-1) y en Córdoba (1-3). Por el contrario, se quedó con uno menos ante el Castellón (1-3), con la expulsión de Noubi.

