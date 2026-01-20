Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Castellón, la revelación de este curso, recupera a su goleador

Repesca al atacante Raúl Sánchez del Necaxa mexicano y traspasa a Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/01/2026 21:15
Rubén Sánchez celebra su doblete contra el Zaragoza en la victoria 4-1 con la que el Castellón cerró el curso
Rubén Sánchez celebra su doblete contra el Zaragoza en la victoria 4-1 con la que el Castellón cerró el curso
@CDCastellon
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Los rivales del Dépor en la lucha por el ascenso de renombre como Racing de Santander, Almería o Las Palmas, están apuntalando su ataque. Pero tampoco se queda atrás el Castellón, la revelación de este curso, segundo con 38 puntos, que anunció este martes por la tarde el retorno del atacante Raúl Sánchez tras media temporada en el Necaxa mexicano y la salida de Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía, ambos traspasados. En el caso del jugador nigeriano se convierte en el tercer integrante de la plantilla que deja la entidad en este mercado de invierno. Disputó 38 partidos como albinegro y anotó 5 goles.

Raúl Sánchez vuelve medio año después al club castellonense en el que fue máximo goleador la pasada temporada, con 12 dianas. Como albinegro, el futbolista madrileño disputó 112 partidos y marcó 25 goles. Peor le fue en su aventura con el conjunto azteca, en el que jugó 383 minutos repartidos en 13 duelos, pero en los que no se estrenó como goleador. 

"Raúl Sánchez llegó a Castellón en verano de 2022, y desde entonces se convirtió en uno de los futbolistas más regulares y determinantes del equipo. Su impacto fue inmediato, aportando verticalidad y carácter desde la banda izquierda y siendo pieza clave en momentos históricos para el club, como el ascenso a LaLiga Hypermotion y la permanencia en Segunda División", recuerda el club en su web.

El defensa del Barcelona Jules Koundé (i) se escapa de Giorgi Guliashvili, del Racing, en el partido de octavos de final de Copa del Rey que Racing de Santander y FC Barcelona

Los rivales del Dépor en la lucha por el ascenso compran pólvora en enero

Más información

"El regreso de Raúl representa un motivo de satisfacción para toda la familia albinegra: la experiencia, el compromiso y el cariño que siempre ha mostrado por nuestra camiseta consolidan su figura como un jugador muy querido por la afición", escribió el club castellonense en su comunicado en redes sociales.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Raúl de vuelta. Su etapa aquí se caracterizó por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro y fuera del campo. Conoce el club, a la gente y lo que representa este escudo. Estamos orgullosos de tenerlo de vuelta con nosotros", expresó el presidente Bob Voulgaris. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mbappé festeja una diana ante el Mónaco

El Madrid tritura al Mónaco (6-1)
EFE
Candela Vázquez, delantera del Victoria, busca un lanzamiento a portería ante el Domaio

Candela Vázquez: “Todo es posible; cada partido será clave”
Santi Mendoza
El defensa del Celta Sergio Carreira (d) celebra tras marcar el primer gol, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Rayo Vallecano

El CTA cree que el VAR debió de anular el empate en Balaídos
Agencias
Xabi Campos en un entrenamiento con el primer equipo

Xabi Campos, séptimo jugador en debutar con el Fabril en esta temporada
Bea Arrizado