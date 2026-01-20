Rubén Sánchez celebra su doblete contra el Zaragoza en la victoria 4-1 con la que el Castellón cerró el curso @CDCastellon

Los rivales del Dépor en la lucha por el ascenso de renombre como Racing de Santander, Almería o Las Palmas, están apuntalando su ataque. Pero tampoco se queda atrás el Castellón, la revelación de este curso, segundo con 38 puntos, que anunció este martes por la tarde el retorno del atacante Raúl Sánchez tras media temporada en el Necaxa mexicano y la salida de Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía, ambos traspasados. En el caso del jugador nigeriano se convierte en el tercer integrante de la plantilla que deja la entidad en este mercado de invierno. Disputó 38 partidos como albinegro y anotó 5 goles.

Raúl Sánchez vuelve medio año después al club castellonense en el que fue máximo goleador la pasada temporada, con 12 dianas. Como albinegro, el futbolista madrileño disputó 112 partidos y marcó 25 goles. Peor le fue en su aventura con el conjunto azteca, en el que jugó 383 minutos repartidos en 13 duelos, pero en los que no se estrenó como goleador.

"Raúl Sánchez llegó a Castellón en verano de 2022, y desde entonces se convirtió en uno de los futbolistas más regulares y determinantes del equipo. Su impacto fue inmediato, aportando verticalidad y carácter desde la banda izquierda y siendo pieza clave en momentos históricos para el club, como el ascenso a LaLiga Hypermotion y la permanencia en Segunda División", recuerda el club en su web.

"El regreso de Raúl representa un motivo de satisfacción para toda la familia albinegra: la experiencia, el compromiso y el cariño que siempre ha mostrado por nuestra camiseta consolidan su figura como un jugador muy querido por la afición", escribió el club castellonense en su comunicado en redes sociales.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Raúl de vuelta. Su etapa aquí se caracterizó por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro y fuera del campo. Conoce el club, a la gente y lo que representa este escudo. Estamos orgullosos de tenerlo de vuelta con nosotros", expresó el presidente Bob Voulgaris.