Rivales

El Racing sigue animando el mercado de invierno y ficha a un portero de futuro

El arquero Simon Eriksson, de 19 años y 1,95 de estatura, llega procedente del Allsvenskan de la máxima categoría del país nórdico y firma hasta 2030 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
19/01/2026 20:52
Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg
Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg
@IFElfsborg1904
El Racing de Santander se ha convertido en el principal animador en este mercado de invierno y ha apostado por sumar refuerzos en las dos áreas. Después de reforzar la parcela ofensiva con dos delanteros para suplir la baja de Jeremy Arévalo, que se marchó a la Bundesliga de la mano del Stuttgart, ahora le ha tocado el turno a la portería. El club verdiblanco anunció la incorporación del guardameta Simon Eriksson, que ha firmado por el Racing hasta el 30 de junio de 2030. 

El portero sueco de 19 años de 1,95 de estatura e internacional sub-21 llega a Santander después de completar una gran temporada en el  IF Elfsborg que milita en la Allsvenskan, la máxima categoría del país nórdico. Su llegada formaba parte de los planes del director deportivo del cuadro cántabro, Chema Aragón, de apuntalar el arco verdiblanco, después de que el Feyenoord optase por romper la cesión de Plamen Adreev el pasado 6 de enero y mandarlo al Lech Poznan. El portero búlgaro, a la sombra de Jokin Ezkieta, solo jugó dos partidos ligueros, sendas tablas ante Leganés  y Huesca, para suplir la baja por lesión en el hombro de derecho del guardameta pamplonica. Además, fue el elegido en las tres rondas coperas. 

Tras su marcha se quedó como segundo portero Laro Gómez, que debutó en el primer partido del año con el Valladolid, cubriendo la ausencia de Ezkieta, que ya volvió a ser titular ante el Zaragoza y Las Palmas y que  estará este domingo en el partido de Riazor. La idea, con el fichaje de Eriksson, es que Laro regrese al filial, el Rayo Cantabria y que sea el sueco el que se incorpore a la disciplina del primer equipo. 

El delantero georgiano Giorgi Guliashvili, en un entrenamiento con el Racing de Santander

El Racing se rearma antes de medirse al Dépor

Más información

Eriksson nació en Uppsala (Suecia) en 2006 y dio sus primeros pasos en el fútbol en el Dalkurd, desde el que dio el salto al FC Stockholm. Su buen hacer en el cuadro capitalino le llevó a firmar por el IF Elfsborg para dar el salto a la élite del fútbol nacional de su país. Esta temporada ha disputado 20 encuentros en la Allsvenskan, uno más en la Copa de Suecia y 13 como guardameta del equipo sub-19.

