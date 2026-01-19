Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El Racing se rearma antes de medirse al Dépor

José Alberto recupera para la cita frente al Dépor a Mantilla y Giuliashvili, que causaron bajas por sanción

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
19/01/2026 19:30
El delantero georgiano Giorgi Guliashvili, en un entrenamiento con el Racing de Santander
@realracingclub
El Racing de Santander, líder de Segunda con 41 puntos, recupera efectivos para visitar al Deportivo el próximo domingo 25 a las 21 horas en Riazor. Los cántabros recuperan para el encuentro a Mantilla y Giuliashvili, que no pudieron actuar ante los insulares al tener que cumplir un partido de sanción. En el caso del delantero georgiano, es uno de los refuerzos de los verdiblancos en este mercado de invierno. Además, estarán pendientes del estado físico de los jugadores que no están aún al cien por cien. 

Desde la entidad cántabra confirman que Villalibre está descartado para el choque de A Coruña al continuar recuperándose de la lesión muscular que se produjo en el José Zorrilla.

El equipo dio un golpe de autoridad en la pelea por el ascenso tras golear el pasado domingo a Las Palmas por un contundente 4-1 que no solo refrendó al conjunto cántabro en la primera plaza de Segunda, sino que permitió también a los de José Alberto López imponerse en el golaveraje. Poco importa que el conjunto cántabro, que contabiliza 49 dianas en 22 partidos, haya perdido a dos sus principales referentes ofensivos: Asier Villalibre, ausente por segunda jornada consecutiva por lesión, y el ecuatoriano Jeremy Arévalo, traspasado al Stuttgart alemán.

Manex Lozano, en el suelo recibiendo la bronca de Andrés Martín tras fallar ante el Barça

De villano ante el Barça, a héroe: Manex Lozano, el juvenil que amenaza al Deportivo

Más información

Ausencias que se ha encargado de hacer olvidar el jovencísimo Manex Lozano, de tan solo 18 años, al que le han bastado tres partidos, tras llegar cedido la pasada semana por el Athletic de Bilbao, para ganarse el corazón de los aficionados racinguistas. Otro de los fichajes que realizó el Racing para suplir la pérdida de potencial ofensiva sufrida en este mercado de invierno. 

Los verdiblancos llegarán a Riazor en lo más alto de la tabla, líderes en solitario, ante un Dépor que logró cortar la racha de cinco jornadas seguidas sin ganar con una sufrida victoria ante el Almería (1-2). 

