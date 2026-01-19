Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

De villano ante el Barça, a héroe: Manex Lozano, el juvenil que amenaza al Deportivo

El delantero cedido por el Athletic suma dos goles en dos partidos con el Racing de Santander en Liga pese a ser protagonista negativo en la Copa del Rey.

Jorge Lema
Jorge Lema
19/01/2026 10:33
Manex Lozano, en el suelo recibiendo la bronca de Andrés Martín tras fallar ante el Barça
Manex Lozano, en el suelo recibiendo la bronca de Andrés Martín tras fallar ante el Barça
EFE
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Deportivo cayó en la primera vuelta en El Sardinero no por el desequilibrio de Iñigo Vicente o el olfato de Andrés Martín, sino por una promesa como Jeremy Arévalo que tuvo en el equipo blanquiazul, con un doblete, una de las víctimas que le ha permitido firmar un gran contrato en la Bundesliga. El Racing de Santander regresa este domingo a Riazor con otro joven atacante como principal amenaza: Manex Lozano.

El club santanderino ha tenido que modificar la delantera en este mercado de invierno ante la salida del propio Arévalo y la lesión de un Asier Villalibre que salvo sorpresa no viajará a A Coruña. La dirección deportiva se movió firmando al internacional georgiano Guliashvili como refuerzo consolidado y al mismo tiempo hizo una apuesta, la del delantero todavía juvenil del Athletic de Bilbao que estaba jugando en el Basconia (tercer equipo rojiblanco) de Segunda RFEF.

Manex Lozano, nuevo jugador del Racing de Santander

El Racing de Santander se mueve rápido y firma su segundo delantero en 24 horas

Más información

Manex Lozano no estaba teniendo demasiado protagonismo en la cuarta categoría, pero sí brilló en la Youth League, donde marcó seis goles en seis partidos con el Athletic. Fue suficiente para convencer a un Racing que no está tardando en recoger los frutos de esa valiente elección. En el duelo de líderes de este domingo ante Las Palmas, el punta fue el encargado de abrir el marcador con un gran gol, su segundo en dos partidos de Liga después del que le hizo al Zaragoza.

Señalado en Copa ante el Barça

Este inicio ha tenido un lunar. Uno de esos pecados de juventud que los recién llegados suelen llevarse para toda la vida. Porque Manex Lozano fue también protagonista la semana pasada en el duelo de Copa del Rey que el Racing de Santander disputó ante el Barcelona. Aunque negativo. En la tónica habitual de los equipos de Segunda, el club blanquiverde le plantó cara al campeón de Liga, pero finalmente terminó eliminado. Pudo ser diferente si el atacante hubiera acertado en la última ocasión del encuentro... o hubiera elegido mejor.

Lozano, que ya había marcado en posición irregular, tuvo un mano a mano ante Joan García en el minuto 94. Se llenó de balón y no vio la llegada de Andrés Martín, que lo acompañaba solo a su derecha para empujar la pelota. De hecho, tras el error, su compañero lo abroncó en el propio césped, palabras gruesas que se multiplicaron luego en las redes sociales.

Lejos de venirse abajo, el juvenil demostró que además de unas condiciones físicas privilegiadas para el fútbol, también tiene carácter y la cabeza en su sitio. José Alberto lo respaldó dándole de nuevo la titularidad ante Las Palmas y el resultado fue ese primer tanto del partido, que celebró pidiendo perdón a la grada. Su próximo objetivo, Riazor y una defensa que tendrá que estar preparada para lo que se le viene.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Aficionados deportivistas en el Reino de León en marzo de 2023

Los abonados del Dépor ya pueden optar a una entrada para ver a su equipo en la visita a León
Sergio Baltar
Quagliata, lateral del Dépor, discute con Alberto Jiménez, del Castellón, en el reciente partido entre ambos en Riazor

La nobleza de Segunda se forjó en el barro
Jorge Lema
Walter Pandiani, nuevo entrenador del Palencia CF

Walter Pandiani regresa a los banquillos de España en busca del ascenso a Segunda RFEF
Esther Durán
Jugadores y afición deportivista celebran el gol de la victoria en Sant Adrià de Besòs ante el Cornellà, uno de los 11 triunfos a domicilio de la mejor temporada de la historia fuera de Riazor, la 2023-24

Top 10 | Mejores campañas del Deportivo a domicilio
Lois Novo