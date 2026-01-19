De villano ante el Barça, a héroe: Manex Lozano, el juvenil que amenaza al Deportivo

Manex Lozano, en el suelo recibiendo la bronca de Andrés Martín tras fallar ante el Barça EFE

El Deportivo cayó en la primera vuelta en El Sardinero no por el desequilibrio de Iñigo Vicente o el olfato de Andrés Martín, sino por una promesa como Jeremy Arévalo que tuvo en el equipo blanquiazul, con un doblete, una de las víctimas que le ha permitido firmar un gran contrato en la Bundesliga. El Racing de Santander regresa este domingo a Riazor con otro joven atacante como principal amenaza: Manex Lozano.

El club santanderino ha tenido que modificar la delantera en este mercado de invierno ante la salida del propio Arévalo y la lesión de un Asier Villalibre que salvo sorpresa no viajará a A Coruña. La dirección deportiva se movió firmando al internacional georgiano Guliashvili como refuerzo consolidado y al mismo tiempo hizo una apuesta, la del delantero todavía juvenil del Athletic de Bilbao que estaba jugando en el Basconia (tercer equipo rojiblanco) de Segunda RFEF.

Manex Lozano no estaba teniendo demasiado protagonismo en la cuarta categoría, pero sí brilló en la Youth League, donde marcó seis goles en seis partidos con el Athletic. Fue suficiente para convencer a un Racing que no está tardando en recoger los frutos de esa valiente elección. En el duelo de líderes de este domingo ante Las Palmas, el punta fue el encargado de abrir el marcador con un gran gol, su segundo en dos partidos de Liga después del que le hizo al Zaragoza.

Señalado en Copa ante el Barça

Este inicio ha tenido un lunar. Uno de esos pecados de juventud que los recién llegados suelen llevarse para toda la vida. Porque Manex Lozano fue también protagonista la semana pasada en el duelo de Copa del Rey que el Racing de Santander disputó ante el Barcelona. Aunque negativo. En la tónica habitual de los equipos de Segunda, el club blanquiverde le plantó cara al campeón de Liga, pero finalmente terminó eliminado. Pudo ser diferente si el atacante hubiera acertado en la última ocasión del encuentro... o hubiera elegido mejor.

Joan Garcia es impresionante 🤯 pic.twitter.com/55LxB5Rfc4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026

Lozano, que ya había marcado en posición irregular, tuvo un mano a mano ante Joan García en el minuto 94. Se llenó de balón y no vio la llegada de Andrés Martín, que lo acompañaba solo a su derecha para empujar la pelota. De hecho, tras el error, su compañero lo abroncó en el propio césped, palabras gruesas que se multiplicaron luego en las redes sociales.

Lejos de venirse abajo, el juvenil demostró que además de unas condiciones físicas privilegiadas para el fútbol, también tiene carácter y la cabeza en su sitio. José Alberto lo respaldó dándole de nuevo la titularidad ante Las Palmas y el resultado fue ese primer tanto del partido, que celebró pidiendo perdón a la grada. Su próximo objetivo, Riazor y una defensa que tendrá que estar preparada para lo que se le viene.