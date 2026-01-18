Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Uno de los protagonistas del 'Albacetazo' cuelga las botas a los 27 años

El centrocampista Eric Montes se retira después de recuperarse de una doble rotura de cruzados

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
18/01/2026 18:30
Eric Montes, con el Algeciras, su último club profesional
Eric Montes, con el Algeciras, su último club profesional
@ericmontesarce
Uno de los jugadores presentes en el 'Albacetazo', esa final de playoff de ascenso entre el Deportivo y el cuadro blanquillo, cuelga las botas de forma prematura. El centrocampista Eric Montes, de 27 años, y que jugó unos minutos de ese partido, en el que entró en el 96, cuelga las botas, a pesar de haberse recuperado de una doble rotura de cruzado.

"Nadie me ha pedido nunca por la calle como estaba. Y antes de que futbolista soy persona", explicó el jugador en una entrevista a Regió7 el actual jugador del Centro de Deportes Manresa, después de pasar por las categorías inferiores del Barça (fue capitán del juvenil), el Peralada, la Cultural Leonesa, el Albacete, el Nàstic de Tarragona, el Albacete y el Algeciras. 

El mediocentro, que renunció jugar a la liga norteamericana y a la rumana, aseguró que se retiraba del fútbol ha sorprendido el fútbol estatal al anunciar que deja las categorías profesionales quemado por el maltrato que asegura que tiene este deporte con las personas. "Me he sacado una mochila de sobre y me siento muy motivado, porque soy una persona vital, y durante mucho tiempo no lo estado. He vivido una espiral de negatividad muchos años y cuando hablaba con mi psicóloga no sabía decir más de dos cosas buenas de mí, me costaba mucho. Ahora saco bastante más", indica el futbolista.

"Recuerdo Albacete como una nube negra. Yo quería salir. Subimos a Segunda División (por el partido de Riazor) y el día después me dicen que no cuentan conmigo y que me quieren ceder. Tenía dos años más de contrato, con mucho dinero garantizado. Fui de vacaciones a Estados Unidos y no disfruté nada", comenta. 

Recordó su etapa en La Masía y lamenta cómo se comportó entonces, a pesar de las facilidades. "No hacía nada de deberes. Me creía que era Piqué o Mascherano. Me regalaron la ESO y eso que La Masía es un 10, espectacular, tienes todas las facilidades. Allá te crees Dios. Era titular, llevaba años al club, iba a la selección española y vas con el piloto automático por la vida. No me preocupaba de nada. Vivía el día a día como si hubiera llegado a Primera", reconoce en la entrevista. 

"Ahora es mucho más fácil debutar. Carles Aleñà era el único que subía al primer equipo, e iba sobrado (...) Yo sabía que no tenía el nivel, pero me gustaba aparentarlo, era el capitán, colgaba una foto en Instagram y tenía 2000 likes. De fiesta todo el mundo me hablaba. Y me gustaba. Yo no pensaba en llegar o no (al primer equipo), solo aparentaba. Me compré un coche, un Mini, que no podía ni mantener y lo hice porque uno tenía un Audi A3, otro uno Q3 y yo no podía ir con un Peugeot viejo: ¡era el capitán!", reconoce. 

A pesar del cambio de vida dice estar más feliz ahora. "Me noto más ligero que nunca. Estudio, quedo con los amigos, conozco gente sin desconfiar. Todo el mundo me dice que me ve mucho mejor. Cuando dije que me retiraba el entrenador y al director deportivo se pusieron a reír. Pero yo no podía más. No era un tema de dinero y lo entendieron. Por eso he vuelto al Manresa, porque para mí no es un equipo de fútbol, es la familia, es mi casa", zanja. 

