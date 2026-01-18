Rubi: “El Deportivo ha estado mejor que nosotros”

Rubi confesó que su escuadra no pudo parar a Mario Soriano FERNANDO FERNÁNDEZ

Joan Francesc Ferrer, Rubi, entrenador del Almería, destacó tras la contienda que su escuadra no supo competir en una segunda parte en la que fue incapaz de mantener el resultado favorable.

“En líneas generales el Depor ha estado mejor que nosotros, pero cuando te pones 1-0 no te pueden levantar el partido en casa; hemos cometido errores groseros, duele mucho perder así. Hay que saber mejor el partido y nos ha penalizado mucho el contragolpe”, dijo.

El míster local precisó que “es el primer partido que perdemos en 2026, no estamos en un buen momento, no voy a negarlo, pero sin estar bien debemos esperar a que llegue nuestro momento. Espero que aprendamos de esta derrota, que nos sirva para no perder un partido así frente a un buen equipo”.

Preguntado acerca de la incapacidad del medio del campo almeriense para controlar la contienda, Rubi puso de relieve que “no estamos haciendo un fútbol fluido y por eso estamos buscando soluciones y trabajo. Somos capaces de dar mucho más de nosotros y estamos a dos o tres puntos de los de arriba, podemos estar mejor sin duda en las próximas jornadas. Hemos tenido algunas imprecisiones en el centro del campo que no son de nuestro nivel”.

Sobre la libertad de movimientos concedida a Mario Soriano, afirmó que “hemos entrenado a lo largo de la semana la manera de pararlo pero nuestros medios tienen otras características, no solo la presión al rival. Al principio de la segunda parte nos ha costado. El equipo sabía que tenía que parar a este chico pero se mueve por muchas zonas diferentes, por lo que es complicado”, finalizó.