Riki Rodríguez se queda fuera de la convocatoria ante el Cádiz

El rumor de la llegada de Riki Rodríguez al Deportivo cobra más fuerza que nunca. El nombre del mediocentro, todavía en propiedad del Albacete, aunque atado ya por el club blanquiazul, no ha aparecido en la convocatoria para el encuentro ante el Cádiz.

El Dépor ata a Riki a partir de junio y presiona al Albacete para que lo venda ya ahora Más información

El miércoles pasado, Riki jugó el partido de Copa del Rey frente al Real Madrid. El conjunto manchego dio la campanada y se cargó a uno de los favoritos a alzarse por el título y, el ovetense, que entró en la segunda mitad, aportó su grano de arena. Y de qué manera. Fue el autor del pase del que nació el segundo gol de Jefté y tercero del ‘Alba’.

Sin embargo, esta tarde, en la jornada 23 de Liga Hypermotion, Riki no estará en el once inicial y tampoco en el banquillo. Puede que el de Oviedo, con solo una tarjeta amarilla en competición liguera, acarree algún tipo de molestia física que le impida estar hoy en condiciones de jugar. O también puede que su fichaje por el Deportivo se dé más pronto que tarde y sea ese el motivo de su ausencia en el envite de esta tarde en el Carlos Belmonte.

Según la entidad manchega, la razón de su ausencia recala en algún tipo de problema muscular. No obstante, fuentes consultadas por DXT Campeón aseguran que Riki está presionando al Albacete para salir en el mercado de invierno.

Sea como sea, el acuerdo, tal y como adelantó La Voz de Galicia, está hecho. El mediocentro finaliza contrato con la entidad manchega a finales de junio y la única duda está en si su llegada al Deportivo será inmediata o, por el contrario, en verano.

Su propio técnico, Alberto González, reconoció no poder asegurar su continuidad: “No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre”.