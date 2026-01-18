Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Zaragoza vive en una pesadilla infinita

No consigue eludir la zona de descenso en una campaña con ya tres técnicos diferentes

Armando Palleiro
Armando Palleiro
18/01/2026 20:38
Los jugadores del Zaragoza se lamentan tras el gol recibido ante el Real Sociedad B el pasado sábado (1-1)
Los jugadores del Zaragoza se lamentan tras el gol recibido ante el Real Sociedad B el pasado sábado (1-1)
LALIGA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

“Deseo un Zaragoza ganador, que los equipos respeten de verdad”, proclamaba el centrocampista zaragozano Raúl Guti, ambicioso y realista a la vez, el pasado mes de julio, en vísperas del inicio de una temporada importante para el equipo de La Romareda, este año exiliado en el Ibercaja Estadio. 

Sin embargo, apenas un mes después, coincidiendo con el inicio de la competición, la decadencia de la escuadra aragonesa se apoderó de uno de los clubes con mayor masa social y seguimiento de los 22 que integran esta campaña la Liga Hypermotion. 

El ex del Dépor Pablo Insua trata de impedir el avance de un rival durante el duelo entre el Racing de Santander y el Zaragoza

El Zaragoza asalta El Sardinero y permite al Dépor recortar un punto con el liderato (2-3)

Más información

Penúltimo en la clasificación con solo 20 puntos —a tres de la salvación— después de un total de 22 jornadas transcurridas de liga, el equipo blanquillo no se cansa de generar dudas. Inmerso en puestos de descenso desde que abrió el telón liguero, no ha sido capaz de sobreponerse a su horrible apertura de año ni siquiera tras el paso de tres entrenadores por su banquillo. 

El técnico que arrancó la temporada fue el exfutbolista Gabi, artífice de la permanencia en el pasado ejercicio 2025-26. Tras su despido en la jornada novena, fue muy claro acerca del devenir de la entidad. 

“Para mí ha sido una decisión precipitada. Creía que iba a tener más tiempo. Era el mensaje que recibía de la dirección general y deportiva. Me voy dolido a nivel personal”, exponía en el mes de noviembre. “Ahora veo la permanencia mucho más complicada que antes. Se han dado la vuelta a muchas situaciones con la afición y con la gente. El mensaje que dimos hace cinco o seis meses se ha venido abajo. Lo veo complicado pero ojalá se pueda dar”, añadía. 

Tras haber firmado una hoja de servicios de dudosa reputación, con solo una victoria, tres empates y cinco derrotas en nueve compromisos, el interino Emilio Larraz fue el llamado a reconducir la nave. Sin embargo, el ex del Racing de Ferrol experimentó una paliza sin paliativos en casa ante la Cultural Leonesa; un revés por 0-5 que desnudó las alarmantes carencias de la plantilla zaragocista y que aceleró la contratación del tercer míster del año, Rubén Sellés

Mella y Yeremay celebran el segundo gol del Deportivo en Zaragoza

Soriano y Yeremay se inventan un triunfo sanador en Zaragoza (0-2)

Más información

Aunque el joven preparador valenciano —con experiencia en el Southampton— no arrancó con buen pie al encadenar tres choques perdidos ante Sporting, Dépor y Granada, lo cierto es que esbozó un amago de remontada desde la jornada decimocuarta. El Zaragoza daba buena cuenta de Huesca en el derbi aragonés (1-0), Eibar (1-2) y Leganés (3-2), de modo consecutivo, limando puntos respecto a la zona de permanencia. 

Después de sellar un esperanzador empate en el siempre exigente campo de La Rosaleda ante el Málaga (1-1), los del Ibercaja daban de nuevo la de arena en su feudo contra un Cádiz irregular (1-2). Una nueva igualada en El Plantío (1-1) y otro tropiezo casero con Las Palmas (1-2) reanimaban los fantasmas del temido descenso al fútbol no profesional. 

La irregularidad de la formación zaragozana quedaba de nuevo de manifiesto en el envite que ponía el candado a la primera vuelta en El Sardinero, donde doblegó al líder por un sorprendente 2-3, con un triplete a cargo de Kenan Kodro

Cuando incluso los más pesimistas trataban de encontrar motivos para la esperanza, el umbral de la segunda vuelta ha deparado un nuevo varapalo para el Zaragoza. Y es que el pasado sábado dejaba escapar dos valiosos puntos ante un rival con mucha menos experiencia como la Real Sociedad B

Carrera adelantaba al filial ‘txuri-urdin’ en la segunda parte y a falta de dos minutos para el noventa Paul evitaba un nuevo naufragio. 

Txema Indias, director deportivo zaragocista, prepara una serie de incorporaciones para reflotar una nave histórica que corre el serio peligro de caer a Primera RFEF, 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Mane, extremo del Fabril, en el partido de la pasada jornada ante el Coruxo

El Fabril no pasa del empate y se deja el liderato en Langreo
Agencias
Mulattieri protege el balón ante Álex Muñoz

Mulattieri recoge el guante
Zeltia Regueiro
Imagen del Sporting Meicende - Orillamar

El Orillamar impide al Meicende tomar el liderato
Santi Mendoza
Fita (Sofán) conduce el balón ante la oposición de Ángel, centrocampista del Betanzos

Golpe sobre la mesa del Betanzos en una jornada cruel para Victoria y Paiosaco
Santi Mendoza