El Racing golea a Las Palmas y se aleja del Dépor antes de visitar Riazor

Racing y Las Palmas durante el partido que decidía el liderato de Segunda División REAL RACING CLUB

El Deportivo no será líder de LaLiga Hypermotion aunque logre una victoria ante el Racing de Santander el próximo domingo en Riazor. Esa es la principal conclusión que deja el enfrentamiento entre Racing y Las Palmas de esta tarde.

Ya están a la venta las entradas para el Dépor-Racing Más información

El deportivismo, ya con los deberes hechos tras lograr la victoria en Almería, estaba pendiente de lo que sucediera en El Sardinero, con la esperanza de recortar puntos con la cima. Los dos primeros clasificados de la Liga se medían frente a frente para negociar quien debería ser el líder en solitario de Segunda División. Y los verdiblancos se llevaron el premio.

No estaba ocurriendo mucho, pero, cerca de la media hora de partido, el Racing enseñó su pegada. En la primera oportunidad clara que tuvo se adelantó en el marcador. Íñigo Vicente, filtró un pase al hueco al área y Manex Lozano hizo el 1-0. El gol hizo crecer a los locales, aunque Manu Fuster, tras un rechace, puso la igualada en el tramo de mejor fútbol de los locales.

Los cántabros reaccionaron cuando más duele. Gustavo Puerta, antes del descanso, lograba poner en ventaja de nuevo a los suyos tras desviar un remate de volea de Andrés Martín.

Las Palmas buscó el empate tras la reanudación y tomó riesgos contra quien no debía. El Racing de Santander aprovechó esta circunstancia y, tras un saque de portería de Ezkieta, Suleiman se plantó solo ante Horkas y le batió por bajo para hacer el tercero. Cuatro minutos después, Íñigo Vicente sentenció con el 4-1 definitivo.

El Deportivo tendrá el próximo domingo a las 21.00 horas su propia oportunidad para meter mano al líder de la categoría. Riazor será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre coruñeses y cántabros, dos de los claros favoritos a estar en la élite del fútbol nacional la temporada que viene.

El encuentro llegará en el mejor momento para ambos. Los blanquiazules, con la confianza de haber sumado su primer triunfo ante un rival directo en casa del Almería. Los de José Alberto López, tras superar su racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y con un colchón que les permite no salir por debajo de los de Antonio Hidalgo independientemente del resultado.