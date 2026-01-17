El uno por uno del rival | Arribas lidera un Almería con talento, pero con lagunas y ausencias

Sergio Arribas, dando indicaciones en el Mirandés-Almería UDA

Una Unión Deportiva Almería con una plantilla de enormes posibilidades. Quizá no máxima aspirante al ascenso tras la marcha de Luis Suárez, pero sí evidente candidata. Así es el rival del Deportivo de este sábado (21.00 horas), en el inicio de la segunda vuelta. El conjunto rojiblanco es un equipo lleno de talento en ataque, profundo en cuanto a su confección y con perfiles defensivos que le permiten ser un bloque algo más sólido que el del pasado curso.

El cuadro indálico ha aprendido la lección. Sin un referente como el ariete colombiano que ahora golea en el Sporting de Portugal y a quien echó de menos en un playoff de ascenso al que accedió in extremis, el conjunto almeriense es ahora un equipo más coral.

Con el técnico Rubi todavía al mando, el conjunto almeriense sigue manteniendo su idea de ser protagonista a partir del balón y es capaz de desarrollar un gran juego interior, pero le ha añadido un punto de solidez sin balón. Aunque en el último mes, en el que acumula 4 puntos de los últimos 12 en juego, no ha terminado de encontrar la regularidad que sí había adquirido en las primeras 17 jornadas de liga.

Clave en este pequeño bache han sido las ausencias de algunos futbolistas con más talento defensivo del equipo. El Almería ha tenido que competir el central Bonini, autor del gol en Riazor y jerarca en la zaga indálica. Pero también sin el coruñés Chumi y el juvenil Pedro Fidel, un portento que se había ganado el sitio ante las ausencias. A estas bajas se les unen las de Dion Lopy, mediocento físico y notable con balón, capaz de ejercer de ancla pero también de soltarse, y Nico Melamed, el mejor ‘socio’ de Sergio Arribas, gran líder del equipo y máximo goleador de la categoría.

Al menos, Rubi ya puede volver a contar con Patrick Soko, que ha regresado de la Copa de África después de la eliminación de Camerún. Y cuenta desde esta semana con un Miguel de la Fuente que le aportará energía a su última línea. Son dos ‘nuevas’ piezas que ayudarán al preparador catalán a dejar de tener que improvisando en la confección del equipo y le darán más certezas en la punta a un once que viene siendo muy volátil en las últimas semanas, aunque cuenta con varios indiscutibles.

Así llegan los posibles titulares locales en el Almería-Deportivo:

Andrés Fernández. 39 años. 21 partidos. 1890 minutos. 30 goles encajados. Lo ha jugado todo en liga y no hay quien le tosa. Llegó el pasado verano después de ascender con el Levante siendo también indiscutible y ha solucionado los problemas de la portería indálica. Líder desde atrás, sigue a muy buen nivel pese a su veteranía. El Almería es un equipo que sigue concediendo, pero no por su culpa. Aunque ha recibido 30 dianas y únicamente ha logrado 6 porterías a cero, ha contribuido a evitar goles, ya que según la claridad de los remates a puerta recibidos ‘debería’ haber encajado casi 2 más. Maneja un 70% de paradas en los disparos entre palos.

Daijiro Chirino. 23 años. 21 partidos. 1477 minutos. 3 goles anotados. Determinante, sobre todo con balón. Fue una de las apuestas del Almería el pasado verano para fortalecer la zaga reinvirtiendo el dinero ingresado por Luis Suárez y le ha salido bien. En el Castellón era uno de los centrales exteriores, aunque tenía mucha libertad para llegar arriba con vuelo. Con Rubi es lateral derecho en una línea de cuatro, una posición en la que puede crecer en la élite por su extraordinaria conducción y su habilidad para asociarse. Ha marcado tres goles y varios demostrando una enorme habilidad individual con balón. Algo disperso en defensa, pero más cómodo siendo un jugador exterior de la zaga. Posee un físico súper dominante. No hay quien lo mueva de su sitio. Una de las certezas del Almería y que, además, no ha tenido problemas físicos.

Daijiro Chirino, celebrando un gol UDA

Nelson Monte. 30 años. 15 partidos. 1339 minutos. 1 gol anotado. Un fichaje de un perfil quizá no tan alto como otros, pero que ha ayudado a aportar mucha solidez a la línea defensiva. Central sobrio, muy concentrado y dominante en el juego aéreo. Se perdió las primeras jornadas de competición, pero desde la quinta lo ha jugado todo de inicio siempre que ha estado disponible. El pobre rendimiento de Aridane Hernández, fichado en verano y que ha dejado de contar por su nivel y por su percance extradeportivo, da a este portugués ex del Málaga todavía más valor dentro de los planes de Rubi. Indispensable.

Álex Muñoz. 31 años. 18 partidos. 1483 minutos. 2 goles anotados. Los problemas en el eje de la zaga le han hecho regresar al puesto de central. Puede cumplir ahí por su fisinomía, aunque con él en esa posición el Almería sufrió unos enormes problemas para defender el área en los centros en las primeras fechas de esta temporada. Mejor como lateral izquierdo, por su capacidad para llegar, asociarse y su habilidad en el golpeo. Aunque ahí el Almería tiene un sustituto competente con Álex Centelles. No terminó de consolidarse nada bien en su primera experiencia en la élite el pasado curso con Las Palmas, pero es un muy buen lateral para Segunda. Acumulaba tres suplencias consecutivas, pero volvió a contar en el once para Rubi contra el Mirandés.

Álex Centelles. 26 años. 15 partidos. 666 minutos. 0 goles anotados. Esta es ya su sexta temporada en el Almería. Nunca ha terminado de hacerse con el puesto de lateral zurdo, aunque el pasado curso fue en el que más se consolidó. Esta temporada ha partido como suplente de Muñoz, aunque las bajas en defensa le han ido abriendo un hueco en esa posición. Correcto defensor y con buen golpeo de balón.

Idrissu Baba. 29 años. 12 partidos. 784 minutos. 0 goles anotados. Vuelve esta temporada de una lesión de rodilla que le mantuvo apartado del césped casi todo el último curso. No ha terminado de ser ese futbolista que prometía mucho en el Mallorca y por el que el Almería intercambió a Samú Costa. Aun así, es un mediocentro posicional, que da equilibrio desde su físico. Un perfil relativamente parecido al de Džodić, pero que permite a Rubi garantizar un cinturón de seguridad a falta de disponer de un gran mediocentro creativo. Después de varias jornadas ausente, lo ha jugado todo en los últimos tres partidos. Cada vez más afianzado de nuevo.

Stefan Džodić. 20 años. 15 partidos. 843 minutos. 1 gol anotado. Muy joven y con un gran físico que le hace dominante en el juego aéreo. Ancla en el centro del campo que con Baba al lado puede soltarse un poco más. Hizo un muy buen partido en Riazor, pero no ha terminado de consolidarse en el once. En el último partido en el Almería Stadium entró al descanso y marcó un gran gol con un disparo lejano llegando desde atrás. Ni Gui Guedes ni André Horta terminan de convencer, así que es probable que sea titular porque, además, ofrece un extra de protección para los posibles contragolpes del Deportivo.

Arnau Puigmal. 25 años. 21 partidos. 830 minutos. 3 goles anotados. Un futbolista polivalente que ha aparecido en el equipo sobre todo como extremo derecho. En su carrera ha jugado en muchas posiciones, pero parece haberse consolidado en ese rol de jugador pegado a la banda diestra que destaca atacando la profundidad. Le gusta más aparecer que estar, ya que no tiene demasiado regate pero sí velocidad, entendimiento del desmarque y un buen disparo cruzado. Ha contado únicamente con 7 titularidades, pero ha participado en todos los partidos. Habitual revulsivo para Rubi, la ausencia de Melamed y la falta de consolidación de un punta -Baptistao es el habitual, pero también ha jugado en la derecha- le abren la posibilidad de seguir sumando en ese perfil diestro.

Sergio Arribas. 24 años. 21 partidos. 1729 minutos. 11 goles anotados. El futbolista de ataque de más nivel del equipo. Por algo la UD Almería invirtió 6 millones de euros en el verano del 2023 en él para su proyecto en Primera División. Tiene mucho gol porque no perdona desde el punto de penalti, dispara bien y sabe cómo llegar al área. Y, sin embargo, esa cuota goleadora no es lo mejor de su fútbol. Arribas es el líder con balón. Bien sea partiendo desde la derecha o por dentro como ’10’, juega y hace jugar. Líder y muy dominante en espacios reducidos por su habilidad para esconder el balón y su calidad de pase. Una ‘suerte’ de Isco que, obviamente, no alcanzará ese techo pero no ha terminado aún de explotar.

Embarba con la UD Almería UD Almería

Adrián Embarba. 33 años. 20 partidos. 1542 minutos. 9 goles anotados. Ha bajado ligeramente sus prestaciones con respecto a su fulgurante inicio, pero sigue siendo un futbolista desequilibrante. Regresó tras su cesión en el Rayo Vallecano, al que ayudó a entrar en Conference League, y está demostrando que pese a que ya va cumpliendo años la Hypermotion se le queda algo pequeña. No jugó en Riazor por una sanción, pero es un futbolista desequilibrante sobre todo desde su fabuloso golpeo. Por eso juega en la izquierda, a pie cambiado. Ha marcado varios golazos de larga distancia, es un peligro a balón parado y entiende el juego. Sin destacar ya en velocidad, sigue haciendo también daño al espacio. Segundo máximo goleador del equipo, llegó a ser ‘Pichichi’ de la categoría en la primera vuelta.