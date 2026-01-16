Rubi: "La victoria puede ser un golpe moral al Deportivo"

Rubi, este viernes en sala de prensa UD ALMERÍA

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', entrenador del Almería, destacó este viernes en sala de prensa que lograr los tres puntos ante el Deportivo supondría dar un paso importante en la lucha por el ascenso directo.

"Le doy más importancia al golpe moral que le puedes dar al rival con una victoria mañana. El Dépor seguirá vivo, pero si te vas con la sensación de ser mejor que este gran rival, será importante. El tercer puesto no es un mal sitio, porque puedes arrancar desde atrás", expuso el míster de los almerienses.

Duelo directo. "Quiero tomarme el partido como si fuese una final, pero tengo que ser realista y no habrá nada definitivo después del partido. Nos hace mucha ilusión ganar este partido, aunque no ganando no conseguimos nada definitivo, al igual que perdiendo. Por lo tanto, nos lo tomamos en serio porque queremos vencer contra un equipo de la parte alta de la categoría".

Posible guion del partido. "El Dépor intenta utilizar todas las armas. Es cierto que en las transiciones son muy peligrosos. Sus once tienen más velocidad que los nuestros. No obstante, también es un equipo que intenta jugar. Ya lo vimos ante el Atlético de Madrid o Las Palmas. Hay que controlar un poco todo, pero también queremos correr. Hay que ver el balance de quién domina todas esas facetas. No creo que solo una vaya a ser definitiva".

Afición. "Nuestra afición es la mejor, aunque numéricamente no sea la más grande. Nos apoyan siempre. La afición es fundamental y vosotros también. Si la prensa apoya al equipo, vamos a conseguir el objetivo. No tengo ninguna duda".

Posibles refuerzos en enero. "Buscábamos jugadores que conocieran la categoría y que no tuvieran un problema de adaptación. Tenemos que estar contentos con estas dos incorporaciones porque reúnen experiencia, nivel y muchísima ilusión por sumarse a la UD Almería".

Interés en Pulido. "Hoy en día, estamos centrados en fichar a Jorge Pulido. No estamos moviendo otras situaciones, aunque hay tiempo de sobra. Estamos a la espera de lo que pasé con el central madrileño".