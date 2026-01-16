Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Rubi: "La victoria puede ser un golpe moral al Deportivo"

El técnico del Almería piensa que el choque de este sábado podría ser una final, pero también reconoce que restará mucha liga tras él

Armando Palleiro
Armando Palleiro
16/01/2026 18:08
Rubi, este viernes en sala de prensa
Rubi, este viernes en sala de prensa
UD ALMERÍA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', entrenador del Almería, destacó este viernes en sala de prensa que lograr los tres puntos ante el Deportivo supondría dar un paso importante en la lucha por el ascenso directo.

"Le doy más importancia al golpe moral que le puedes dar al rival con una victoria mañana. El Dépor seguirá vivo, pero si te vas con la sensación de ser mejor que este gran rival, será importante. El tercer puesto no es un mal sitio, porque puedes arrancar desde atrás", expuso el míster de los almerienses.

Duelo directo. "Quiero tomarme el partido como si fuese una final, pero tengo que ser realista y no habrá nada definitivo después del partido. Nos hace mucha ilusión ganar este partido, aunque no ganando no conseguimos nada definitivo, al igual que perdiendo. Por lo tanto, nos lo tomamos en serio porque queremos vencer contra un equipo de la parte alta de la categoría".

Posible guion del partido. "El Dépor intenta utilizar todas las armas. Es cierto que en las transiciones son muy peligrosos. Sus once tienen más velocidad que los nuestros. No obstante, también es un equipo que intenta jugar. Ya lo vimos ante el Atlético de Madrid o Las Palmas. Hay que controlar un poco todo, pero también queremos correr. Hay que ver el balance de quién domina todas esas facetas. No creo que solo una vaya a ser definitiva".

Afición. "Nuestra afición es la mejor, aunque numéricamente no sea la más grande. Nos apoyan siempre. La afición es fundamental y vosotros también. Si la prensa apoya al equipo, vamos a conseguir el objetivo. No tengo ninguna duda".

Posibles refuerzos en enero. "Buscábamos jugadores que conocieran la categoría y que no tuvieran un problema de adaptación. Tenemos que estar contentos con estas dos incorporaciones porque reúnen experiencia, nivel y muchísima ilusión por sumarse a la UD Almería".

Morcillo, en acción con el Albacete

Morcillo refuerza el ataque del Almería a dos días de recibir al Deportivo

Más información

Interés en Pulido. "Hoy en día, estamos centrados en fichar a Jorge Pulido. No estamos moviendo otras situaciones, aunque hay tiempo de sobra. Estamos a la espera de lo que pasé con el central madrileño".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yeremay, jugador del Deportivo, celebra un gol en Riazor

El golaverage entra en juego para el Deportivo
Dani Fernández
Papa Samsou posa en las instalaciones de Abegondo

OFICIAL | Papa Samsou, refuerzo invernal para la medular del Fabril
Bea Arrizado
Noé Carillo y Rubén López

Noé pone a Rubén López en los zapatos de Jairo Noriega
Lucía Dávila
Lucas Robertone controla el balón mientras luce el brazalete de capitán en el brazo

Lucas Robertone abandona el Almería y regresa a casa
Dani Fernández