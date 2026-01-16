Lucas Robertone abandona el Almería y regresa a casa

Lucas Robertone controla el balón mientras luce el brazalete de capitán en el brazo UD ALMERÍA

Lucas Robertone ya está en Argentina y volverá a las filas del Vélez seis años después. El centrocampista aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el pasado jueves y se mostró muy feliz por su vuelta a casa: "Estamos muy contentos, se hizo un poquito largo, pero ya estamos acá y ahora toca revisión médica y todo lo que sea necesario para sumarme cuanto antes al equipo". De esta forma, no estará en el encuentro de mañana (21.00 horas) para medirse al Deportivo.

A falta de confirmación oficial, Robertone dejará el Almería y pondrá punto final a su experiencia en el fútbol europeo. Llegó a Andalucía en la temporada 2020-21 y en su primera experiencia como rojiblanco se clasificó para disputar el playoff de ascenso a Primera División. Aunque caerían eliminados en semifinales en las manos de un Girona que desde entonces no ha vuelto a Segunda División.

Al año siguiente, y con el doble de protagonismo, Lucas Robertone se convirtió en la piedra angular de Francisco Javier Fernández, ‘Rubi’. De su mano, los almerienses consiguieron el ascenso a la máxima categoría del fútbol tras siete años en el intento. Un único punto les salvó del precipicio. Consiguieron una agónica permanencia en un curso en el que Robertone fue de los más destacados. Titular en 34 de las 38 jornadas de Liga, sorprendió a todos los que no le conocían y pasó a ser uno de los centrocampistas revelación en España. Incluso llegó a estar en la órbita de Lionel Scaloni para entrar en la convocatoria de la albiceleste, posterior campeona del mundo.

Su brillantez fue menguando al mismo ritmo que el propio club. Pese a las ofertas de distintos equipos en verano de 2024, Robertone apostó por continuar en el conjunto indálico para liderar el regreso a Primera. Su marcha del Almería llega en un momento crítico en su carrera. Con 28 años, el argentino acumula un año de plena involución y ha pasado a ser un habitual en el banco de suplentes. Solo ha disputado 29 minutos en la primera vuelta de La Liga Hypermotion. Fueron ante el Granada, en el primer partido del nuevo año. Al finalizar el encuentro, el ‘5’ se acercó a la grada de animación y regaló su camiseta como gesto de despedida.

Ahora se abre una segunda oportunidad para él. Un regreso a casa para relanzar su vida futbolística en el club en el que se formó. La voluntad del jugador ha sido clave en la operación. “Ya terminó. Estamos muy felices con estar de vuelta. Es lo que queríamos y por lo que luchamos todo este tiempo. Así que muy contento por lograrlo”, comentó a su llegada a Buenos Aires.