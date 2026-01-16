Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Andrés Fernández, portero del Almería: "El partido contra el Dépor puede ser maravilloso"

"Es un grandísimo duelo que tenemos que vivir como tal", afirma ante el choque liguero del sábado

Efe
16/01/2026 00:37
Andrés Fernández, portero del Almería
Andrés Fernández, portero del Almería
UD Almería
El portero del Almería Andrés Fernández calificó este martes como "un grandísimo partido" el que jugarán el sábado en casa ante el Deportivo, quinto clasificado y otro aspirante al ascenso, y dijo que deben valorar la primera vuelta de su equipo como "positiva, pero con exigencia", pues pueden "hacerlo mejor".

"El del Dépor es un encuentro precioso, un grandísimo partido que tenemos que vivir como tal, disfrutar de la semana de trabajo y hacer un muy buen ambiente porque, además, es por la noche (21.00 horas) y contra un rival que quiere estar arriba, así que puede ser un partido maravilloso", declaró en rueda de prensa el veterano guardameta rojiblanco.

Andrés Fernández, de 39 años y titular indiscutible esta temporada en la UD Almería, recordó que el conjunto entrenado por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha acabado la primera vuelta liguera "tercero, a dos puntos del ascenso directo", aunque incidió en que el objetivo pasa por crecer desde el trabajo diario, ya que cree que aún tienen bastante margen de mejora.

"Desde el día a día tenemos que encarar esta segunda vuelta con más ganas y con la ambición de mejorar lo que no está saliendo del todo bien", afirmó uno de los pesos pesados del vestuario del Almería, quien hasta ahora ha jugado los 21 encuentros de Liga disputados en Segunda, con 30 tantos encajados.

"Es verdad que estamos encajando dos goles por partido, y eso nos está penalizando, aunque ofensivamente se están haciendo cosas muy bien y hay partidos en los que da gusto ver cómo generamos ocasiones", aseguró el murciano.

En su opinión, el "margen de mejora" del conjunto almeriense está "en ganar más control, en mejorar ese 10 o 15 por ciento" que les "permita que el rival no genere ocasiones fáciles".

Sobre una posible bajada de nivel en el juego de los rojiblancos, argumentó que "en una temporada hay momentos y éste es uno en el que las cosas no están terminando de salir" como les "gustaría", entre otros motivos por las "muchas lesiones" que están teniendo, lo que "influye en el trabajo diario y en la competitividad".

También resaltó la dificultad de la categoría y la necesidad de no dar nada por hecho, pues la Segunda "es muy complicada y no puedes pensar que vas a ganar porque juegas contra el último, porque luego vas a un campo como el del Mirandés y te cuesta muchísimo".

Para Andrés Fernández, esto demuestra que "los partidos hay que trabajarlos mucho, hacer muy bien las cosas y mejorar en el juego, porque eso es lo que, al final, te da la victoria", al tiempo que lanzó un mensaje de calma y optimismo.

"El año pasado, con el Levante, teníamos 35 puntos en la primera vuelta y conseguimos el ascenso directo. Lo importante es utilizar todas las cosas que no han salido bien para mejorar porque, si entre todos, jugadores, cuerpo técnico y club, conseguimos hacerlo, eso nos va a ayudar a mejorar los puntos que llevamos y llegar fuertes al final", aseveró.

