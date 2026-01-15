Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Salva Sevilla cierra el círculo

El exfutbolista almeriense, que nunca vistió la camiseta de la UD Almería, ha firmado como 'team manager'

Armando Palleiro
Armando Palleiro
15/01/2026 18:51
Salva Sevilla ejerce de team manager del Almería
Salva Sevilla ejerce de team manager del Almería
UD ALMERÍA
Dos décadas como futbolista profesional avalan la enorme experiencia de Salva Sevilla. El exjugador almeriense —que finalizó su carrera precisamente en el Deportivo— nunca tuvo la oportunidad de militar en el club de su ciudad, si bien ahora en los despachos ha podido desquitarse al firmar como 'team manager' —nexo entre plantilla y dirección deportiva— de la UD Almería

En una entrevista concedida al rotativo almeriense Ideal, el de Berja confiesa su satisfacción por haber dado el salto que se le negó sobre el verde. 

“De alguna manera ha sido como cerrar el círculo. Siempre, cuando la gente me lo ha preguntado por la calle, sí que me quedó la cosa esa de no haber podido estar antes en el club, pero ahora estoy muy agradecido con la oportunidad de dedicarme en cuerpo y alma a que las cosas salgan bien desde mi pequeño lado e intentar ayudar a los jugadores, al cuerpo técnico, a la dirección. Estoy aquí para lo que me necesiten y sobre todo que el club consiga el objetivo que tiene, que es muy importante para el club, la ciudad y la afición”, expresó. 

“Me ha quedado la espinita de no haber podido jugar aquí, no se dio y te quedas con la espinita esa, pero ahora estoy encantado de estar aquí, de pertenecer al club. Para mí es un honor representar al equipo de la tierra y hacer un trabajo discreto, profesional y ayudar al equipo a que consiga los objetivos. Tenemos un objetivo muy bonito por delante y esperamos que todo salga bien”, agregó. A lo largo de su amplia trayectoria profesional como futbolista, 

Sevilla admitió que en diversos momentos albergó la esperanza de militar en la UD Almería, próximo rival del Dépor el sábado en la Liga Hypermotion. “Pues sí, tenía la esperanza de que algún día pudiera ser, porque creo que era mi ilusión, que lo he dicho siempre. En todos los veranos, casi siempre que me preguntaban, he dicho que era una opción que tenía en la cabeza, que me llamaba mucho la atención y sí que lo pensaba, pero, con el paso de los años, cuando tú vas cumpliendo, cuando ves el objetivo que tiene el Almería, cuando ves los jugadores de nivel que tiene, vas perdiendo mucho tiempo. Pero un poco esa ilusión más que nada. Sabía que era difícil entrar y no se pudo dar, pero ahora contento por estar aquí y esto es con lo que me quedo”, expuso. 

Aridane y Gui Guedes se lamentan tras recibir un gol en el 2-1 del Almería en Málaga

El próximo rival del Dépor, un equipo de rachas en su pico más bajo

Más información

El exdeportivista dejó constancia de que nunca se produjeron las circunstancias idóneas para su fichaje por el cuadro más representativo de su provincia natal. 

“Más que tiempo, sinceramente, es que no tuve nunca la oportunidad de decidir. Nunca se me planteó la oportunidad de venir al club”, destacó en la citada entrevista.

