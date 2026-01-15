Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Morcillo refuerza el ataque del Almería a dos días de recibir al Deportivo

El Albacete se despidió de él este jueves 

Armando Palleiro
Armando Palleiro
15/01/2026 16:09
Morcillo, en acción con el Albacete
Morcillo, en acción con el Albacete
ALBACETE BALOMPIÉ
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Jon Morcillo, extremo vizcaíno de 27 años, se ha convertido en nuevo futbolista de la UD Almería, tal y como confirmó el Albacete Balompié este jueves en un comunicado.

"Acuerdo con el Almería para el traspaso de Jon Morcillo. Gracias por todo, Morci. El Carlos Belmonte siempre será tu casa", fue el mensaje escogido por el cuadro albaceteño para ilustrar su agradecimiento al exfutbolista del Athletic Club.

Después de la contratación del atacante Miguel de la Fuente, procedente del Leganés, Jon Morcillo contribuirá a incrementar la pegada de la escuadra dirigida por Rubi, próximo adversario del Deportivo este próximo sábado a las 21.00 horas en el estadio UD Almería Stadium.

Espalda cubierta

El Albacete pierde así a uno de sus pilares en ataque. Morcillo, con 1.377 minutos jugados, se marcha tras haber firmado cinco dianas y erigirse así como el tercer máximo goleador del equipo manchego merced a cinco dianas. Solo lo superan Agus Medina y Antonio Puertas, ambos con seis.

No obstante, el 'Alba' ya se había movido en el mercado para adelantarse a las posibles salidas. Hace apenas dos días, el club hacía oficial la incorporación de Samu Obeng para anticiparse y cubrir la baja que hoy se ha hecho pública.

Samu Obeng, fichaje del Albacete

El Albacete se mueve en el mercado y se cubre las espaldas ante posibles salidas

Más información

Otro de los rumores que inunda al equipo manchego y, a su vez, al Deportivo, gira en torno al nombre de Riki Rodríguez. El mediocentro, que dio el pase de gol a Jefté que certificó la heroicidad ante el Real Madrid, es otro posible adiós. El conjunto coruñés tiene atado al de Oviedo. Ni el propio técnico del Albacete, Alberto González, pudo asegurar su continuidad: "No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre".

Edward Cedeño, cedido al Albacete por Las Palmas

El Albacete se adelanta a la posible salida de Riki y logra la cesión de un mediocentro

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Pablo Cancela y Adrián Candamio, dos de los máximos goleadores de la OK Plata

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez
María Varela
Verdú celebra su solitario y decisivo gol en Almería el 30 de noviembre de 2008 ante Lafita, Bruno Saltor, Diego Alves y Carlos García, de izquierda a derecha

En Almería, una sola alegría
Lois Novo
Marru celebra uno de sus goles ante la Gimnástica Segoviana

Marru ya no se entrena con el Bergan y viaja este viernes a Catar
Santi Mendoza
Imagen del derbi entre el Ourense y el Obradoiro de la jornada 16

Obradoiro-Alicante, duelo de escocidos en el Fontes do Sar
Chaly Novo