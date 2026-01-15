Morcillo refuerza el ataque del Almería a dos días de recibir al Deportivo

Morcillo, en acción con el Albacete ALBACETE BALOMPIÉ

Jon Morcillo, extremo vizcaíno de 27 años, se ha convertido en nuevo futbolista de la UD Almería, tal y como confirmó el Albacete Balompié este jueves en un comunicado.

"Acuerdo con el Almería para el traspaso de Jon Morcillo. Gracias por todo, Morci. El Carlos Belmonte siempre será tu casa", fue el mensaje escogido por el cuadro albaceteño para ilustrar su agradecimiento al exfutbolista del Athletic Club.

Después de la contratación del atacante Miguel de la Fuente, procedente del Leganés, Jon Morcillo contribuirá a incrementar la pegada de la escuadra dirigida por Rubi, próximo adversario del Deportivo este próximo sábado a las 21.00 horas en el estadio UD Almería Stadium.

Espalda cubierta

El Albacete pierde así a uno de sus pilares en ataque. Morcillo, con 1.377 minutos jugados, se marcha tras haber firmado cinco dianas y erigirse así como el tercer máximo goleador del equipo manchego merced a cinco dianas. Solo lo superan Agus Medina y Antonio Puertas, ambos con seis.

No obstante, el 'Alba' ya se había movido en el mercado para adelantarse a las posibles salidas. Hace apenas dos días, el club hacía oficial la incorporación de Samu Obeng para anticiparse y cubrir la baja que hoy se ha hecho pública.

El Albacete se mueve en el mercado y se cubre las espaldas ante posibles salidas Más información

Otro de los rumores que inunda al equipo manchego y, a su vez, al Deportivo, gira en torno al nombre de Riki Rodríguez. El mediocentro, que dio el pase de gol a Jefté que certificó la heroicidad ante el Real Madrid, es otro posible adiós. El conjunto coruñés tiene atado al de Oviedo. Ni el propio técnico del Albacete, Alberto González, pudo asegurar su continuidad: "No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre".