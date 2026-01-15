Mi cuenta

Diario de Ferrol

Iker Bravo se une a LaLiga Hypermotion

El delantero, que sonó para el Deportivo en este mercado, cierra su cesión con Las Palmas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
15/01/2026 13:37
Iker Bravo, con la selección sub-20
Iker Bravo, con la selección sub-20
Archivo DXT
Continúan los movimientos en el mercado invernal de la LaLiga Hypermotion y el último en mover ficha ha sido la UD Las Palmas. El conjunto amarillo anunció en la mañana de este jueves el acuerdo de cesión con el Udinese para la incorporación de Iker Bravo hasta final de temporada.

El delantero compartió vestuario con David Mella en la selección sub-20 y sonó en varias ocasiones como posible refuerzo para el ataque del Deportivo, tanto en enero del año pasado como en esta nueva ventana de fichajes, ya que el catalán lleva un tiempo queriendo volver a España debido a su escasa participación con el conjunto italiano. Finalmente, visitará Riazor en el último encuentro de la temporada, aunque lo hará como visitante en las filas de un rival directo del equipo coruñés en la lucha por el ascenso.

Pasado en Barça y Madrid

Iker Bravo se formó en La Masía, hasta que en el verano de 2021 se incorporó al filial del Bayern Leverkusen, llegando a debutar con el primer equipo en la Bundesliga y la Copa de Alemania. Al año siguiente, se marchó cedido al Real Madrid Castilla, donde disputó 25 partidos, y participó en la UEFA Youth League.

En la campaña 2024-25 regresó a Alemania y fue traspasado al Udinese. El primer curso en la Serie A participó en 29 partidos, solo cuatro como titular y anotó dos goles. También disputó minutos en la Copa Italia. En las 20 jornadas disputadas hasta el momento de esta nueva campaña, el atacante suma apenas 200 minutos repartidos en ocho encuentros y marcó un gol. Con el ojo puesto en volver al fútbol español desde el año pasado, Iker es nuevo jugador de la UD Las Palmas y competirá en LaLiga Hypermotion hasta final de temporada.

