El Albacete se adelanta a la posible salida de Riki y logra la cesión de un mediocentro

El conjunto manchego ha hecho oficial que Edward Cedeño llega en calidad de cedido hasta final de temporada

Bea Arrizado
14/01/2026 13:55
Edward Cedeño, cedido al Albacete por Las Palmas
Las Palmas
El Albacete continúa adelantándose a las posibles salidas en el mercado invernal. Tras anunciar ayer a Samu Obeng, ahora la entidad manchega ha hecho oficial la incorporación de Edward Cedeño (Ciudad de Panamá, 2003), en calidad de cedido por Las Palmas hasta el final de la presente temporada.

Cedeño se crio en el fútbol panameño. Dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en los Potros del Este en 2021 y su buen hacer le permitió dar el salto al Alajuelense en la campaña 2022-23, uno de los clubs más laureados de Costa Rica. Con el equipo tico ganó la Copa Centroamericana y la Copa de Costa Rica en solo una temporada.

En el pasado ejercicio llegó a España, al Tarazona de Primera Federación, con el que firmó unas actuaciones que le valieron para debutar con la selección absoluta de Panamá. Este año, Las Palmas se hizo con sus servicios tras acordar su traspaso con Potros del Este.

Ahora, recala en el Albacete para sumar potencia al centro del campo y sumar una ficha más ante los rumores de la posible salida de Riki Rodríguez, al que el Deportivo ya tiene atado.

Alberto González no garantiza la continuidad de Riki hasta final de temporada

Más información

Campaña, al Ceuta

El Albacete no es el único club que encuentra en este periodo de fichajes la oportunidad ideal para apuntalar su plantilla. El Ceuta, décimo clasificado a dos puntos de los puestos de playoff, también ha hecho oficial la llegada de José Campaña (Sevilla, 1993). El centrocampista llega tras finalizar su vinculación con Las Palmas en el pasado verano.

El internacional en todas las categorías con la selección española pasó por entidades como Crystal Palace, Oporto, Sampdoria o Levante. Ahora, firma hasta final de temporada con el Ceuta. A pesar de estar sin equipo desde el verano, el club ceutí asegura que el jugador “se encuentra en unas óptimas condiciones tanto físicas como mentales para rendir a gran nivel y dar muchas alegrías a la afición del Ceuta”.

