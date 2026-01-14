Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

De la Fuente, cedido por el Leganés al Almería

Agencias
14/01/2026 21:35
De la Fuente se marcha al Almería
De la Fuente se marcha al Almería
Foto: CD Leganés
El delantero Miguel de la Fuente se convierte en el primer refuerzo invernal de la UD Almería, al que llega cedido por el Leganés hasta final de la presente temporada, anunció en la noche de este miércoles el club andaluz.

El delantero vallisoletano, de 26 años, tiene incluido en su contrato de cesión una opción de compra, y ya se encuentra en Almería y su incorporación al trabajo con el grupo es inminente.

Está previsto que este mismo jueves pueda ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' y comenzar a integrarse en la dinámica del equipo.

Miguel de la Fuente Escudero nació el 3 de septiembre de 1999 en Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid. Se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, donde fue creciendo hasta alcanzar el primer equipo.

A lo largo de su carrera ha defendido también la camiseta del Deportivo Alavés y ha vivido dos etapas en el CD Leganés. En la primera de ellas llegó en calidad de cedido, dejando buenas sensaciones, mientras que en las dos últimas temporadas se consolidó como jugador en propiedad del conjunto pepinero, convirtiéndose en una pieza importante dentro del proyecto deportivo madrileño.

Su rendimiento alcanzó uno de sus puntos más altos en la temporada 2023/24, en la que fue protagonista destacado del ascenso del Leganés a Primera División. Disputó 35 partidos oficiales y firmó 13 goles. Ya en la élite, contó con continuidad y participación constante, acumulando minutos y experiencia en la máxima categoría.

En la presente campaña, Miguel de la Fuente ha participado en dieciséis encuentros de LaLiga Hypermotion y dos de Copa del Rey. A sus 26 años, suma cerca de 279 partidos como profesional, 68 de ellos en Primera División.

