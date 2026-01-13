El uno por uno del rival | El Atlético y una 'unidad B' con plagada de internacionales

Connor Gallagher, disputando el balón con Bellingham EFE / Kai Forsterling

El Atlético de Madrid visita Riazor (martes, 21.00 horas, Movistar+) con la Copa del Rey como prácticamente la única bala que le queda de poder tocar metal esta temporada. Después de caer en las semis de la Supercopa, a 11 puntos del Barcelona en liga y con la Champions League como montaña difícil de escalar, el torneo copero es la vía más rápida para levantar un título, algo que no logra desde el año 2021.

Por ello, es de prever que Simeone apueste por una 'unidad B' que está llena de grandes referencias mundiales. Quizá no funciona al nivel de la de los mejores equipos del mundo, pero tiene potencial y está compuesta por internacionales prácticamente en cada puesto.

Juan Musso. 31 años. Portero argentino, internacional en dos ocasiones, regresó a la selección varios años después en la última ventana FIFA. Llegó el pasado curso procedente de una Atalanta en la que tampoco era ya indiscutible. La mejor competencia que ha tenido Oblak en los últimos años. El portero de la Copa, esta temporada ha jugado también un encuentro de liga y otro de Champions por lesión del esloveno.

Nahuel Molina. 27 años. Lleva varias temporadas cuestionado, pero sigue en el club. Cada vez con menos minutos, es el recurso en el lateral derecho cuando Marcos Llorente descansa o es reubicado. Ofrece muchas dudas en defensa y es una evidente debilidad, aunque sigue contando para Lionel Scaloni con la selección, con la que colecciona un Mundial, dos Copas América y una Finalíssima.

Marcos Llorente. 30 años. El chico para todo. Empezó como mediocentro posicional en el Real Madrid y el Alavés y explotó en el Atlético de Madrid como segundo punta. Desde entonces ha jugado como interior, lateral, carrilero y, este curso, tercer central en una línea de cinco híbrida al ‘estilo Antonio Hidalgo’. Probablemente será suplente, pero está a un gran nivel y ha retornado a la selección.

Marc Pubill. 22 años. Fichado este último verano del Almería por unos 16 millones. Jugó el pasado curso contra el Deportivo, después de ganar en París el oro olímpico. Todavía no ha sido internacional absoluto pero está en la órbita de De la Fuente. Le costó entrar en los planes del Cholo Simeone, pero se ha convertido en indiscutible como central, puesto al que ha sido reconvertido desde el lateral derecho.

José María Giménez. 30 años. No termina de tener continuidad por las lesiones, pero es el verdadero líder de la zaga colchonera. El central estuvo convocado en la Supercopa y contra la Real, pero todavía no ha jugado en este 2026. Acabó el último año con un nuevo problema muscular. Quizá vuelva a tener minutos en Riazor, pero llegará sin ritmo de competición.

Robin Le Normand. 29 años. Se perdió prácticamente todo el mes de noviembre por una lesión de rodilla cuando venía siendo titular. Aunque lo cierto es que el central hispano-francés, campeón de la Eurocopa con España, no ha encontrado en el Atlético de Madrid que alcanzó con la Real Sociedad y en sus primeros meses a las órdenes del Cholo Simeone. Entró al descanso en la semifinal de la Supercopa y apunta a titular en Riazor.

Clement Lenglet. 30 años. El Atlético apostó por él después de su buen rendimiento el pasado curso como cedido por el Barça. Con limitaciones, pero clave por su especificidad como central zurdo y dominante en salida de balón. Lesionado en la rodilla, no se prevé que vuelva hasta marzo.

David Hancko. 28 años. Pretendido ya desde la Eurocopa 2024 por el Atlético de Madrid, ha llegado este verano procedente del Feyenoord por algo más de 25 millones. Clave en el sector izquierdo como central o como lateral por su fiabilidad defensiva, apunta a descansar contra el Dépor.

Matteo Ruggeri. 23 años. Lateral izquierdo de 1,87 metros y no demasiado hábil en ataque. Profundiza por insistencia. Llegó de la Atalanta este verano para paliar una necesidad en la posición a relativo ‘low cost’ (17 millones). Internacional sub-21 con Italia, donde coincidió con Quagliata y Mulattieri. Ha ido citado con la absoluta pero no ha llegado a debutar. Las bajas en la zaga y la salida de Galán le han abierto un hueco en el once que podría mantener en A Coruña.

Julio Díaz. 21 años. Lateral zurdo determinante con balón y con motor para el ida y vuelta. Algo débil en el cuerpo a cuerpo y, por tanto, a nivel defensivo para la élite por el momento. Fue al Mundial sub-20 con David Mella. Aún no ha debutado en partido oficial.

Johnny Cardoso. 24 años. Llegó del Betis por 24 millones el último verano como el hombre llamado a acabar con los problemas de falta de un ‘5’ en el equipo. Por el momento, acumula lesiones en el tobillo y en la rodilla que le han impedido tener una mínima continuidad. Acumula solo 384 minutos en toda la temporada, después de haber jugado 30 como suplente en la Supercopa. Un mediocentro óptimo con balón y súper agresivo en la presión que apunta a titular contra el Deportivo.

Koke Resurrección. 34 años. Ha recuperado un rol que ya parecía olvidado para él como mediocentro de base del equipo. Cada vez con menos condición física, su capacidad para jugar minutos ha ido en declive. Sufre a campo abierto y en ritmos altos. Sin embargo, todavía resulta fundamental por su liderazgo y capacidad táctica para organizar el juego desde abajo y equilibrar sin balón. Puede ser baja por una sobrecarga.

Connor Gallagher. 25 años. Internacional inglés que llegó dentro de la operación 'Joao Félix'. Es puro físico en el centro del campo. Es un llegador de manual, pero no ha terminado de encontrar su sitio en el Atlético ni de rendir en el fútbol español por sus limitaciones con balón y sus deficiencias tácticas. Inició al lado de Koke en el doble pivote en la Supercopa, pero fue retirado al descanso. Ni es mediocentro, ni destaca en banda.

Pablo Barrios. 22 años. Canterano y determinante en el centro del campo. Un futbolista súper creativo que ha dado un paso adelante este curso y está muy dentro de los planes de Luis de la Fuente con España. Con una lesión en el gemelo que el Atlético está notando para mal. Imprescindible. Puede regresar.

Taifuk Seidu. 17 años. Hizo la pretemporada con el primer equipo y es una de las grandes esperanzas de la cantera rojiblanca. Estuvo en Arabia con el primer equipo. Mediocentro hispano-ghanés completo.

Giuliano Simeone. 23 años. El ‘Cholito’ ha demostrado que está en el club por ser mucho más que el hijo del entrenador. Llamó la atención cedido en el Zaragoza en Segunda, su préstamo en el Alavés le vino de maravilla y se ha ganado un sitio como futbolista clave del Atleti en el pasillo derecho, bien como carrilero, bien como extremo. Sin ser un virtuoso con el esférico, aporta trabajo y muchísima llegada por insistencia. Importante. Útil para Scaloni en la selección.

Nico González. 27 años. Un perfil muy parecido a Giuliano, pero en zurdo. Fichado este verano de la Juventus, está asentadísimo en la selección Argentina. No estará en Riazor por lesión.

Álex Baena. 24 años. La gran inversión del Atlético en el último mercado. Pagó 42 millones de euros al Villarreal para contar con un futbolista completísimo. Ha tenido mala suerte con las lesiones en sus primeros meses como colchonero, pero ya ha dejado muestras de su calidad en cuanto ha tenido algo de continuidad. Determinante como enganche desde la izquierda y en el balón parado. El club va con cuidado con él para que no recaiga en sus lesiones. Si juega, serán solo unos minutos.

Thiago Almada. 24 años. Uno de los últimos ‘niños maravilla’ surgidos de Argentina. Si no parte como titular, es prácticamente el jugador número 12 para Scaloni con la Albiceleste. Costó poco más de 20 millones y está llamado a darle un salto de calidad al equipo en el juego por su capacidad para jugar entre líneas, pero apenas ha tenido continuidad. Muy suplente por el momento, parece evidente que en Riazor tendrá que tirar del carro.

Giacomo Raspadori. 25 años. Jugó en la punta del ataque junto a Griezmann contra el Atlético Baleares en Copa y marcó un gol. Un segundo delantero móvil, con muchas virtudes pero ninguna fortaleza clara. Vino a cubrir el rol de Correa, pero no posee una capacidad de revulsivo tan evidente como la del argentino. El Atlético pagó 22 millones al Napoli por él. De momento, ha dejado solo algún destello puntual. Será titular contra el Dépor.

Antoine Griezmann. 34 años. Vive sus últimos momentos en el Atleti, club del que se ha convertido en leyenda. Es el quinto jugador con más partidos (472) y el máximo goleador histórico, con 207 dianas. Despuntó como segundo delantero tras llegar de la Real Sociedad como extremo, tuvo un paso infructuoso por el Barcelona y regresó a la entidad colchonera para acabar ganándose el perdón de su afición tras su salida. Ya es claramente suplente, pero viene dejando mejores minutos que Julián Álvarez. Anotó dos goles contra el Atlético Baleares y probablemente juegue de inicio en Riazor, donde ha celebrado 4 tantos ya.

Julián Álvarez. 25 años. Hizo una gran primera temporada tras llegar desde el City por unos 75 millones, pero este segundo curso le está costando más. Cuestionado por el juego y por las cifras, pues solo ha aparecido a cuentagotas. En liga no marca desde el 1 de noviembre. Esperará en el banquillo.

Alexander Sorloth. 30 años. El noruego llegó relevo de Álvaro Morata y es el único ‘9’ puro de la plantilla. Determinante por su corpachón para jugar directo o en situaciones de centro-remate, no ha terminado de consolidarse en el once por su frialdad e irregularidad. Marcó en la Supercopa y probablemente será suplente en Riazor.