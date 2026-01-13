El Atlético llega a Riazor sin dos futbolistas a punto de ser traspasados y con cuatro jugadores del filial

Connor Gallagher, disputando el balón con Bellingham EFE / Kai Forsterling

El Atlético de Madrid llegará a Riazor este martes (21.00 horas, Movistar+) inmerso en la venta de varias piezas de su 'unidad B' que apuntaban a titulares contra el Deportivo. El club madrileño ha facilitado la convocatoria para el encuentro de octavos de Copa del Rey, de la que se cae el capitán Koke Resurrección, pero también Conor Gallagher y Giacomo Raspadori.

La previa | Un paréntesis para volver a ilusionar Más información

Por un lado, el capitán colchonero no entra en la relación de convocados por una sobrecarga que ha desarrollado tras las semifinales de la Supercopa del pasado jueves contra el Real Madrid. Por el otro, el centrocampista inglés y el delantero italiano están a punto de cerrar sus respectivas salidas del Atlético.

Según apuntan diversas fuentes relacionadas con el entorno atlético y especializadas en el mercado, Gallagher dejará Madrid para regresar a su país. Concretamente, al Tottenham, que pagará en torno a 40 millones por el internacional británico. Mientras, Raspadori, que había llegado al Atleti este último verano, apunta a la Atalanta de Bérgamo por un traspaso algo superior a los 20 millones.

https://x.com/Atleti/status/2011023551332069653?s=20

En la citación del Cholo sí está Pablo Barrios, ya recuperado de su lesión muscular. Junto al canterano entran el resto de futbolistas de la primera plantilla a excepción del lesionado Lenglet. Además, Simeone ha incluido en sus planes para medirse al Deportivo a cuatro futbolistas del filial: el portero Salvi Esquivel, el central Daniel Martínez y los centrocampistas Javi Serrano y Rayane Belaid. Este último, coincidió con David Mella en la selección española que participó en el Mundial sub-20 de septiembre.