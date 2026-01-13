Mi cuenta

El Atlético llega a Riazor sin dos futbolistas a punto de ser traspasados y con cuatro jugadores del filial

Koke, con sobrecarga, no ha entrado en la lista del Cholo, que también ha dejado fuera a Gallagher y Raspadori

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
13/01/2026 12:19
Connor Gallagher, disputando el balón con Bellingham
Connor Gallagher, disputando el balón con Bellingham
EFE / Kai Forsterling
El Atlético de Madrid llegará a Riazor este martes (21.00 horas, Movistar+) inmerso en la venta de varias piezas de su 'unidad B' que apuntaban a titulares contra el Deportivo. El club madrileño ha facilitado la convocatoria para el encuentro de octavos de Copa del Rey, de la que se cae el capitán Koke Resurrección, pero también Conor Gallagher y Giacomo Raspadori.

Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada

La previa | Un paréntesis para volver a ilusionar

Por un lado, el capitán colchonero no entra en la relación de convocados por una sobrecarga que ha desarrollado tras las semifinales de la Supercopa del pasado jueves contra el Real Madrid. Por el otro, el centrocampista inglés y el delantero italiano están a punto de cerrar sus respectivas salidas del Atlético.

Según apuntan diversas fuentes relacionadas con el entorno atlético y especializadas en el mercado, Gallagher dejará Madrid para regresar a su país. Concretamente, al Tottenham, que pagará en torno a 40 millones por el internacional británico. Mientras, Raspadori, que había llegado al Atleti este último verano, apunta a la Atalanta de Bérgamo por un traspaso algo superior a los 20 millones.

En la citación del Cholo sí está Pablo Barrios, ya recuperado de su lesión muscular. Junto al canterano entran el resto de futbolistas de la primera plantilla a excepción del lesionado Lenglet. Además, Simeone ha incluido en sus planes para medirse al Deportivo a cuatro futbolistas del filial: el portero Salvi Esquivel, el central Daniel Martínez y los centrocampistas Javi Serrano y Rayane Belaid. Este último, coincidió con David Mella en la selección española que participó en el Mundial sub-20 de septiembre.

