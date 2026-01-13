Mi cuenta

Rivales

El Albacete se mueve en el mercado y se cubre las espaldas ante posibles salidas

Samu Obeng se convierte en nuevo jugador del 'Alba', procedente del Ceuta

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/01/2026 12:08
Samu Obeng, fichaje del Albacete
Samu Obeng, fichaje del Albacete
Albacete Balompié
El mercado de invierno, tan agitado como siempre, ya deja las primeras salidas y llegadas en la Liga Hypermotion. Son varios los equipos que buscan reforzar su plantilla, como hizo el Deportivo con las incorporaciones de Ferllo y Alti; otros, tratan de cubrirse las espaldas ante posibles bajas futuras, como el Albacete. El club hizo oficial esta mañana el fichaje de Samuel Obeng (Nsapor, Ghana, 1997).

Firma así a un futbolista con más de 170 partidos en Segunda División. El atacante se formó en las categorías inferiores del Getafe para después jugar en varios equipos sénior del fútbol catalán. En 2018 recaló en el Calahorra, conjunto con el que debutó en la categoría de bronce y previo salto al Real Oviedo. Fichó por el filial carbayón, pero no tardó en hacerse un hueco en el primer equipo.

En enero de 2023 se incorporó al Huesca, donde estuvo temporada y media, jugó 56 encuentros y marcó once goles. En la campaña 2024-25 emprendió un nuevo reto en el extranjero: la primera parte del curso, en el Casa Pia de la máxima categoría portuguesa; la segunda, en el Wydad de Marruecos. El pasado verano regresó al fútbol español de la mano del Ceuta, desde donde aterriza el Albacete.

En el comunicado del fichaje de Samu Obeng, la entidad albaceteña desvela sus intenciones en este mercado invernal: “incorporar efectivos en todas las demarcaciones: defensa, centro del campo y ataque”.

