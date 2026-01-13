Dani Soriano: "El Atlético es un equipo ‘top’ pero somos del Deportivo a muerte”

Dani Soriano posa para este diario en los exteriores del Palacio de la Ópera German Barreiros

Exfutbolista del Atlético de Madrid, ahora nutricionista con pasado esta misma campaña en el Andorra, Dani Soriano Carreño (Madrid, 1999) analiza la trayectoria de su hermano Mario, el ‘21’ deportivista, en vísperas del partido de octavos de final de Copa del Rey ante el club en el que ambos se formaron.

¿Cómo ve el partido?

En mi casa somos mucho de hacer unas cuentas raras y dio la casualidad de que además fue el primer partido que salió en las bolas del sorteo. Es el primer encuentro de Mario contra su exequipo, hemos estado los dos allí... Y además, en una competición en la que él debutó con el Atlético.

Con mal recuerdo...

Sí, con mal recuerdo porque perdieron con el Cornellá. Mirándolo egoístamente para nosotros era el día de Reyes, debuta con el Atleti… Bueno, no se le dio del todo mal porque fue un partido un poco raro.

Obviamente usted es el hermano de Mario, pero también jugó en el Atlético...

Sí, estuve once años en el club, concretamente desde benjamín de segundo año hasta juvenil de tercero.

O sea, que entra primero y posteriormente Mario...

Entramos en el mismo año. Y fue curioso porque cuando yo empiezo a entrenar allí de prueba durante los primeros días de septiembre con los benjamines, el mismo ojeador que me llamó a mí vio también a mi hermano dándole pelotazos contra la pared y le dijo que nos llevaba a los dos. Mi padre pensó que era mucho dinero ir a entrenar los dos cada día. Y al final empezamos los dos el mismo año. Él en benjamín de primer año y hasta el filial siendo juvenil. El año que desciende es cuando se hacen los play-out y los play-off para permanecer en Primera RFEF o quedarte en Segunda RFEF, en postpandemia. A mi hermano le tocó perder. Y fue ahí mismo cuando firma por el Dépor el 31 de agosto.

Y ahora son ustedes más de aquí que de allí.

Sí, totalmente. Sabíamos que quedarnos en el primer equipo del Atleti era muy complicado. Encima ahora con más dinero y en esas posiciones todavía más. Es cuando ficharon a Joao Félix. Entonces suenan cesiones y mi padre no paraba de mirar al Dépor.

¿Pero no les había llegado nada aún del club coruñés?

Cuando nos vinimos al Dépor fue como cuando se iban antes los chicos al ejército, mi madre se quedó llorando

No sabíamos nada. El día que se firma estábamos en casa en el sofá y llamaron de repente desde el Wanda a mi hermano. Mi padre fue con él, horas y horas de conversaciones. Tuvo que volver a casa, hacer la maleta. Fue como cuando se iban antes los chicos al ejército. Mi madre llorando. No le dio tiempo a despedirse bien. Pero bueno, fue un paso muy positivo y él mismo ya reconoce que A Coruña es su casa.

¿Qué relación han tenido con el Atlético estos años?

Muy buena. El primer año evidentemente es una cesión y le siguen, le preguntaban y demás. Hasta enero ante Unionistas no jugó mucho. Luego contra el Logroñés aquí en casa es el primer partido que vengo a verle y, cómo no, vengo a ver un partido de empate. Salía a calentar y le pitaban un poco. Y me lo contaban y yo le decía que se volviera. Pero él me decía que no, que estaba bien aquí y que iba a terminar jugando. Y ya a partir de enero la verdad es que muy bien. Empezó contra el Talavera y le salió buen partido aquí en Riazor y a partir de ahí muy bien y muy a gusto.

¿Hubo opciones de volver a Atlético ese verano?

Creo que sí. Recuerdo que sí que le costó dar el paso al Atleti para dejarle libre. Él apretó mucho porque quería venir aquí. Fue la semana del playoff del Albacete, esa semana tan triste.

A pesar de estar tanto tiempo en el Atlético, desde el primer momento sintió una conexión especial con Coruña.

Al final es que ha encontrado su sitio. O sea, en el sentido de la vida aquí, la gente... Evidentemente, lo deportivo acompaña muchísimo para un futbolista. Y la verdad que se sintió muy a gusto también el primer año de senior.

En el primer año lo tuvo que pasar mal...

Claro, al final no estar con él, no saber lo que pasa. Y claro, Joseba Etxeberría le llamaba todos los días de las vacaciones. Claro, yo le decía, pero… ¿de qué te conoce? No, no, que dice que me ha visto jugar en el filial. Que el juego va a ser en torno a mí. Y él pensaba que en el Deportivo estaba genial. Yo estaba acojonado. Tuvimos que hacer la mudanza. En el viaje a Bilbao todavía no había dado el OK a nivel público. Íbamos los dos en el coche. Esto encima ya empieza a ser Segunda División. Fútbol profesional. Gallos de verdad.

¿Y cómo es ese momento de tener que volver?

Pues es lo que hablamos en casa. Cuando ya se firma todo. Con la elección del número, me acuerdo que estaba entre el 6 y el 21. El 6 lo llevaba Mauro Silva, pero el 21 era de Valerón. Es complicado. Y pues así se quedó todo.

Sobre el partido de este martes, ¿cómo de optimista es?

Lo veo muy complicado. El Atlético es un equipo ‘top’, pero nosotros no queremos que gane. Somos del Deportivo a muerte y hoy también.

Recientemente ha estado como nutricionista en el cuerpo técnico de Ibai Gómez...

Por desgracia nos fuimos antes de lo esperado y me fui con la conciencia tranquila, con cero lesiones. Soy una persona muy exigente que si cojo algo es para hacerlo lo mejor posible con mucho estrés también, pero fue una vivencia que al final es la hostia.

¿Y ahora qué está haciendo?

Volví a llevarle la parte nutricional a más gente, la mayoría del mundo del fútbol. El deporte de élite es insano por todo lo que lo rodea. Intento crear el mejor ecosistema para que el jugador tenga el menor impacto negativo.