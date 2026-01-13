Alberto González no garantiza la continuidad de Riki hasta final de temporada

Según el técnico del Albacete, Alberto González, enero es un mes de “tocamientos, propuestas e inestabilidades”. Fue preguntado, en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey ante el Real Madrid, por el ruido de las posibles salidas. Una cuestión que, aunque no mencionó ningún nombre, tenía la mira puesta en el interés del Deportivo por Riki Rodríguez.

Este lunes, La Voz de Galicia confirmaba que el club coruñés ya tenía atado al mediocentro. El ovetense queda liberado de su contrato con el Albacete a finales de junio y el equipo blanquiazul no ha querido esperar. Riki llegará al Deportivo, la duda es si será ya en enero o habrá que aguardar hasta verano.

Su entrenador actual ha preferido ser cauteloso con sus palabras, aunque admitió que no puede asegurar que el jugador vaya a terminar la temporada con el ‘Alba’: “No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre”.

Por lo pronto, el conjunto manchego ha firmado a Samu Obeng, atacante procedente del Ceuta, con el que busca cubrirse las espaldas ante posibles salidas.