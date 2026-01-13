Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Alberto González no garantiza la continuidad de Riki hasta final de temporada

El técnico del Albacete cree que enero es un mes de “tocamientos, propuestas e inestabilidades”

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/01/2026 12:43
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Según el técnico del Albacete, Alberto González, enero es un mes de “tocamientos, propuestas e inestabilidades”. Fue preguntado, en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey ante el Real Madrid, por el ruido de las posibles salidas. Una cuestión que, aunque no mencionó ningún nombre, tenía la mira puesta en el interés del Deportivo por Riki Rodríguez.

Este lunes, La Voz de Galicia confirmaba que el club coruñés ya tenía atado al mediocentro. El ovetense queda liberado de su contrato con el Albacete a finales de junio y el equipo blanquiazul no ha querido esperar. Riki llegará al Deportivo, la duda es si será ya en enero o habrá que aguardar hasta verano.

Riki Rodríguez, con el Albacete

El Dépor ata a Riki a partir de junio y presiona al Albacete para que lo venda ya ahora

Más información

Su entrenador actual ha preferido ser cauteloso con sus palabras, aunque admitió que no puede asegurar que el jugador vaya a terminar la temporada con el ‘Alba’: “No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre”.

Por lo pronto, el conjunto manchego ha firmado a Samu Obeng, atacante procedente del Ceuta, con el que busca cubrirse las espaldas ante posibles salidas.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Connor Gallagher, disputando el balón con Bellingham

El Atlético llega a Riazor sin dos futbolistas a punto de ser traspasados y con cuatro jugadores del filial
Xurxo Gómez
Samu Obeng, fichaje del Albacete

El Albacete se mueve en el mercado y se cubre las espaldas ante posibles salidas
Bea Arrizado
Los jugadores del Liceo celebran un gol esta temporada

El Liceo, en un triple empate al frente de la OK Liga con Barça e Igualada
María Varela
Fernando Torres, rematando ante Albentosa en uno de los últimos precedentes del Deportivo contra el Atlético de Madrid

Deportivo-Atlético: cómo y dónde ver en TV y online los octavos de final de la Copa del Rey
Esther Durán