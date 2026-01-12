Simeone, en el último partido del Atlético en Riazor, en el curso 2017-18 JAVIER_ALBORES

El Cholo Simeone no se fía del Deportivo de cara al encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Atlético este martes a las 21.00 horas en Riazor. El técnico piropeó a los blanquiazules en sala de prensa y recordó que ya apearon del torneo al Mallorca en la anterior ronda.

"Lo que miramos es lo que se ve en los partidos, un equipo valiente que está compitiendo bien más allá de los resultados de los últimos partidos. Han eliminado al Mallorca, es un equipo que no regala nada", dijo durante su comparecencia de prensa. Su presidente, Enrique Cerezo, reconoció recientemente que se le hacía extraño ver al Dépor en Segunda.

El míster del cuadro colchonero ultima la preparación del encuentro sin Koke Resurrección, en el gimnasio por precaución debido a una sobrecarga; Clement Lenglet y Nico González, que siguen con la recuperación de sus respectivas lesiones.

Son las tres bajas para el partido de este martes en Riazor, en el que puede estar disponible Pablo Barrios, que completó su segunda sesión con el grupo, pendiente de si entra ya en la convocatoria o espera al encuentro del próximo domingo en LaLiga contra el Alavés, tras perderse el duelo ante el Real Madrid del pasado jueves en la Supercopa de España. Tanto Pablo Barrios como el resto de la plantilla, con las citadas tres ausencias, estuvieron a disposición de Simeone para el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, el último antes de desplazarse este martes a mediodía a La Coruña en avión

Asimismo, al ser preguntado sobre en qué lugar situaba dentro de la importancia de la Copa fue claro: "En el mismo lugar que cuando empezó la temporada". Sobre el formato de Copa, que allana el camino a los equipos participantes en la Supercopa, evitó mojarse y opinar sobre si esto les favorece. "Nada, no influimos con nada de lo que podamos decir. Nos dicen contra quien tenemos que jugar y hacerlo lo mejor posible"

Los precedentes indican que el cuadro rojiblanco, en los últimos 25 años no ha perdido en Copa en sus ocho eliminatorias frente a equipos de la división de plata. Unos números que el conjunto coruñés intentará revertir para colarse en octavos de final y avanzar en una competición que ha ganado en dos ocasiones.

El club activó de cara a este partido la obligatoriedad de confirmar la asistencia al partido contra los rojiblancos y avisando a los socios de que en caso de no hacerlo dentro del plazo, se procedería a la liberación de su asiento. Los últimos datos del Deportivo, que hizo públicos el pasado sábado, indicaban que más de 27.000 habían rubricado su asistencia. Estaban exentos de hacerlo los mayores de 65 y los Socios de Oro. Además, el club abrió el plazo de venta preferente de entradas para sus socios. Desde el Deportivo indicaron que todas estas medidas tenían como objetivo que Riazor pueda presentar una gran entrada y se llenase de deportivista.