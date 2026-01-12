Mi cuenta

Lucas Pérez no jugará en el Leganés

El club pepinero anunció este lunes que el punta coruñés deja de ejercitarse con el equipo

Armando Palleiro
Armando Palleiro
12/01/2026 18:59
Lucas Pérez, con el resto de la plantilla del Leganés en la vuelta al trabajo del equipo
Lucas Pérez, durante un entrenamiento con los pepineros
CDL
El Leganés retomó este lunes los entrenamientos tras la victoria del domingo (3-0) ante el Real Valladolid, con la vista puesta ya en el partido del próximo viernes frente al Castellón, en una sesión en la que ya no tomó parte Lucas Pérez, que finalmente no vestirá la camiseta pepinera.

"En estas sesiones ya no participará el delantero Lucas Pérez. La dirección de fútbol del club, junto al cuerpo técnico y el propio jugador, mantuvieron una reunión el pasado sábado en la que, de común acuerdo, se decidió dar por concluidas sus sesiones de entrenamiento en el C.D. Leganés", destacó el club madrileño.

El Leganés quiso enviar un mensaje de agradecimiento al exdeportivista por "su predisposición" y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.

