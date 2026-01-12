Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Mirandés destituye a Jesús Galván y va camino de su tercer técnico de la temporada

El conjunto de Miranda del Ebro marcha colista con 17 puntos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/01/2026 20:22
Jesús Galván
Jesús Galván
SFC
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Mirandés sigue sin encontrar estabilidad. Después de firmar una temporada de ensueño en la que se quedó a un paso de tocar la gloria y ascender a Primera División, ahora se ve sumido en una dinámica que le acerca cada vez más a Primera Federación. Este lunes, el club ha anunciado que Jesús Galván no continuará al frente del banquillo.

En el comunicado, la entidad explica que, "tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo". Informa además de que "tampoco continuarán el segundo entrenador, José Miguel Márquez, ni el analista, David Vega".

El club de Miranda del Ebro agradece "el trabajo y esfuerzo de Jesús Galván y sus ayudantes durante su etapa en esta temporada 2025-26 y les desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos tanto personales como profesionales".

El Mirandés es el actual farolillo rojo de la Liga Hypermotion con 17 puntos, a seis de la permanencia que marca a estas alturas de la competición la Real Sociedad B. Su casillero apenas refleja cuatro victorias y cinco empates, mientras que las derrotas ascienden a doce. Además, es el equipo más goleado de la categoría, con 35 tantos en contra.

Jesús Galván es el segundo técnico que se sienta en el banquillo del Mirandés, tras la salida de Fran Justo a principios de noviembre. Ahora, tras 66 días y diez encuentros, los malos resultados han adelantado su salida. 

La entidad rojilla todavía no ha hecho oficial el nombre de su sustituto, aunque varios medios locales apuntan a Antxon Muneta como principal candidato. El exfutbolista ya había asumido el mando de la plantilla jabata, aunque de forma provisional, después del despido de Fran Justo.

Antxon Muneta (c) y el exdeportivista Carlos Fernández (d), durante la sesión de este lunes

Antxon Muneta coge el timón del Mirandés de manera provisional

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Raudnei, ante Albesa en la ida de las semifinales de Copa ante el Valladolid de 1989, primera de las siete eliminaciones consecutivas del Deportivo frente a rivales de categoría superior antes de eliminar el mes pasado al Mallorca

Un listón cada vez más difícil de franquear
Lois Novo
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene

Ya hay parte médico de Millene: sufre una luxación acromio-clavicular
Bea Arrizado
Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto de un partido de esta temporada

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga
María Varela
Dídac Cuevas y Joe Cremo, en el partido contra el Palencia

Cuevas y Cremo, dos amigos bendecidos por San Pablo
Chaly Novo