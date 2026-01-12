El Mirandés destituye a Jesús Galván y va camino de su tercer técnico de la temporada

Jesús Galván SFC

El Mirandés sigue sin encontrar estabilidad. Después de firmar una temporada de ensueño en la que se quedó a un paso de tocar la gloria y ascender a Primera División, ahora se ve sumido en una dinámica que le acerca cada vez más a Primera Federación. Este lunes, el club ha anunciado que Jesús Galván no continuará al frente del banquillo.

En el comunicado, la entidad explica que, "tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo". Informa además de que "tampoco continuarán el segundo entrenador, José Miguel Márquez, ni el analista, David Vega".

El club de Miranda del Ebro agradece "el trabajo y esfuerzo de Jesús Galván y sus ayudantes durante su etapa en esta temporada 2025-26 y les desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos tanto personales como profesionales".

El Mirandés es el actual farolillo rojo de la Liga Hypermotion con 17 puntos, a seis de la permanencia que marca a estas alturas de la competición la Real Sociedad B. Su casillero apenas refleja cuatro victorias y cinco empates, mientras que las derrotas ascienden a doce. Además, es el equipo más goleado de la categoría, con 35 tantos en contra.

Jesús Galván es el segundo técnico que se sienta en el banquillo del Mirandés, tras la salida de Fran Justo a principios de noviembre. Ahora, tras 66 días y diez encuentros, los malos resultados han adelantado su salida.

La entidad rojilla todavía no ha hecho oficial el nombre de su sustituto, aunque varios medios locales apuntan a Antxon Muneta como principal candidato. El exfutbolista ya había asumido el mando de la plantilla jabata, aunque de forma provisional, después del despido de Fran Justo.