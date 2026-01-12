El Atlético, inmune ante los segundas

Riquelme celebra una diana el pasado curso ante el Elche (0-4) EFE

El Deportivo tendrá este martes la complicada misión de apear de la Copa del Rey a un clásico de Primera División como el Atlético de Madrid —cuarto en la clasificación—, un equipo que desde su último ascenso a la máxima categoría no ha caído ante rivales de Segunda.

El balance global de los colchoneros contra conjuntos del fútbol español de clara exhibe una rotunda superioridad de los rojiblancos, que han superado sus ocho enfrentamientos directos.

El envite más reciente frente a un Segunda acaeció la pasada temporada 2024-25 ante el Elche en octavos de fina, choque disputado a partido único.

En esta ocasión el resultado fue de 0-4 para los de Diego Pablo Simeone. Dos dianas de Sorloth, en los minutos 8 y 29 —el segundo de penalti—, y otras dos a cargo de Riquelme (minuto 61) y Julián Álvarez (75) equivalieron al pase a cuartos de final contra un adversario que acabaría ascendiendo a la máxima categoría liguera.

En el ejercicio 2022-23 hubo dos rivales de Segunda en el trofeo del KO; el último de ellos fue el Levante, club al que el Atlético dejó en la cuneta con relativa facilidad, merced a un marcador de 0-2 en el Ciutat de Levante, en choque correspondiente a los octavos de final, también en encuentro único. Álvaro Morata, en el minuto 54, y Marcos Llorente, en el 90, certificaron el pase de los madrileños. Con anterioridad a los granota, el Atlético de Madrid también noqueó al Oviedo en el estadio Carlos Tartiere (0-2) en dieciseisavos de final. Marcos Llorente en el minuto 23 y el entonces canterano Pablo Barrios, en el 83, establecían el resultado definitivo, que otorgaba el pasaporte a la siguiente ronda.

En el curso 2009-10 la escuadra colchonera tuvo que hacer frente también a dos emparejamientos contra equipos de Segunda: Celta de Vigo y Recreativo de Huelva. El club olívico fue el contrincante en cuartos de final, a doble partido. En la contienda de ida en el estadio Vicente Calderón el cuadro gallego se adelantó en el electrónico por medio de Roberto Trashorras (minuto 3), mientras que el portugués Tiago rubricaba la igualada final en el minuto 11. En el compromiso de vuelta en Balaídos, el Atlético de Madrid hizo valer su favoritismo para imponerse por un exiguo 0-1, con tanto a cargo del uruguayo Diego Forlán en el minuto 21.

En octavos de final de esa misma andadura copera, el Recreativo de Huelva puso contra las cuerdas pero finalmente no pudo tumbar a un Atlético que comenzó perdiendo por un contundente 3-0 en campo del Decano para posteriormente apuntarse un 5-1 salvador en casa. Simao, por partida doble, Kun Agüero, también dos veces, y Ujfalusi fueron los autores de los goles.

Durante la campaña 2007-08, con el mexicano Javier Aguirre como máximo responsable técnico, el Atlético dirimió un pulso ante el Granada, escuadra a la que doblegaron 1-2 en Los Cármenes, para a continuación igualar en Madrid (1-1). En la 2004-05 la víctima rojiblanca de Segunda resultó ser el Nàstic de Tarragona en dieciseisavos de final y a un solo encuentro. El Atleti dio buena cuenta de los catalanes por la mínima, 0-1, con un gol del central García Calvo en la prórroga, concretamente en el minuto 105. En la temporada 2002-03, en la ronda de octavos, el Xerez se atrevió a desafiar al club del Calderón a doble choque, con un 0-1 en Chapín y un inapelable 3-0 en el Calderón.

Rivales de bronce atragantados

Si la eficacia del Atlético de Madrid contra clubes de Segunda fue total desde inicios del nuevo milenio, no así resultó su desempeño ante formaciones de Segunda B, que protagonizaron auténticas sorpresas en duelos contra los madrileños. De este modo, el conjunto colchonero cayó a la lona en Copa dos años seguidos ante un segunda B; en la 2020-21 el verdugo fue el Cornellà (1-0), mientras que en la 2019-20 lo sería la Cultural Leonesa (2-1). Años antes, en el curso 2011-12 el Albacete también eliminaba al Atlético (2-1 y 0-1).