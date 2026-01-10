Reencuentro en Las Palmas con un verdugo copero del Dépor

Luis García pugna con Álex Bergantiños durante su último duelo contra el Dépor como futbolista, en Zaragoza en marzo de 2014 Archivo DXT Campeón

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, es un novato como técnico contra el Deportivo, pero todo un experto como futbolista. El asturiano vivirá esta tarde su primer enfrentamiento con el conjunto coruñés desde el banquillo. Durante los siete años que lleva ejerciendo como entrenador, nunca antes se ha cruzado en el camino de la escuadra blanquiazul que, sin embargo, fue el rival contra el que más veces se enfrentó como jugador.

El ovetense protagonizó 21 duelos ante el Deportivo, sobre todo, con la camiseta del Espanyol, pero también como futbolista del Murcia, Mallorca y, finalmente, del Zaragoza. Choques en los que firmó cuatro goles, dos de ellos, decisivos para apear al bloque herculino de la Copa del Rey. Especialmente doloroso fue el que certificó en la ida de la semifinal de la temporada 2005-06, que, junto al tanto del exblanquiazul Walter Pandiani, fue determinante para dejar al Dépor sin disputar la final.

Nacido en Oviedo en 1981 y formado en la cantera carbayona, hizo las maletas para jugar en las categorías inferiores del Real Madrid. Fue el máximo goleador del Castilla, en Segunda B, tanto en la temporada 2001-02, en la que compartió el pichichi del equipo con Portillo al anotar quince dianas, como al curso siguiente, en el que lideró al filial madridista con 17 tantos.

De la mano de Vicente del Bosque, llegó a jugar nueve minutos con el Real Madrid el 8 de enero de 2003 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, frente al Terrassa.

En verano de 2003 fichó por el Murcia, con el que debutó en Primera y con el que se estrenó ante el Deportivo. El asturiano completó los 90 minutos tanto en el duelo de la primera vuelta, en la Condomina, que finalizó 0-0, como en el choque de Riazor, en el que se impusieron los blanquiazules (1-0) con un gol de Joan Capdevila.

Estreno goleador

Los once goles que materializó aquella campaña le valieron al atacante ovetense para firmar con el Mallorca durante el curso 2004-05 y continuar en Primera, ya que el cuadro pimentonero bajó a Segunda. El cuadro mallorquinista y el herculino se enfrentaron en la decimoctava jornada de Liga, en Son Moix, donde Luis García certificó el primero de los cuatro tantos que convirtió en sus enfrentamientos con la escuadra deportivista. Fue en un 2-2 en el que el asturiano anotó la primera diana del cuadro local, para el que también marcó el japonés Okubo. En el Dépor, Luque marcó un doblete.

El Mallorca visitó Riazor en la penúltima jornada y logró una goleada (0-3) que le permitió salir de los puestos de descenso y que, a la postre, fue determinante para sellar la permanencia. Luis García jugó los nueve últimos minutos.

El asturiano, que podía desenvolverse en cualquiera de las posiciones del ataque y en la mediapunta, alcanzó los once goles en Liga por segunda campaña consecutiva y el Espanyol llamó a su puerta. Fue en el conjunto perico donde más tiempo permaneció —siete temporadas— y con el que más veces se midió al Dépor. 16 de los 21 duelos que protagonizó contra el cuadro herculino fueron con la camiseta del club catalán, donde llegó a convertirse en una leyenda.

Determinante

Cuatro veces se midió Luis García al bloque coruñés en la campaña 2005-06, su primera con la entidad espanyolista, en la que ejerció un rol decisivo, sobre todo en la Copa. El ovetense se entendió a las mil maravillas con Raúl Tamudo, junto al que formó una sociedad que produjo 20 dianas en la Liga y 28 en todas las competiciones. Luis García fue el máximo artillero del cuadro catalán con diez tantos en el campeonato liguero, dos en la Copa de la UEFA y tres en la Copa del Rey, competición en la que se proclamaron campeones.

El Espanyol, dirigido por Miguel Ángel Lotina, precisamente se deshizo del Deportivo en semifinales. El cuadro coruñés, entrenado por Joaquín Caparrós, se impuso a Osasuna en octavos y al Valencia en cuartos. En la penúltima ronda se cruzó con el equipo perico, al que su presencia en tres competiciones le pasó factura en la Liga. Evitó el descenso por dos puntos, mientras que en la UEFA cayó en dieciseisavos. Los pericos lo apostaron todo a la Copa, y les salió cara.

La ida se jugó en el Estadio Lluis Companys. Rubén Castro adelantó al Dépor a los tres minutos del partido. Pero los catalanes dieron la vuelta a la tortilla en la segunda mitad, que se vio condicionada por la expulsión del argentino Fabricio Coloccini en el minuto 59. En el 56, Luis García había firmado el 1-1, y en el 89, el exdeportivista Walter Pandiani selló el 2-1.

El atacante asturiano disputó 78 minutos en el duelo de vuelta, que acabó 0-0.

Por si fuera poco, firmó un doblete en la final copera, que el bloque de Lotina se llevó ante el Zaragoza (4-1).

Luis García también fue titular en los dos encuentros de Liga. Tanto en Riazor, donde los pericos vencieron (1-2) con dianas de Fredson y Armando Sá, como en el estadio espanyolista, donde certificó su tercer tanto frente al Deportivo, aunque en esa ocasión no evitó que su escuadra perdiera (1-2), gracias a las dianas de Iván Carril y Diego Tristán.

Dos temporadas después, en la 2007-08, el asturiano volvió a ejercer un papel fundamental en la Copa frente a la escuadra coruñesa. Herculinos y barceloneses quedaron emparejados en los dieciseisavos de final, la primera ronda en la que entraban en liza los equipos de Primera División.

Emerge de nuevo

Espanyol y Dépor se jugaron el pase a la siguiente eliminatoria en el duelo de vuelta en Riazor, tras quedar 1-1 en la ida en el feudo perico. Y ahí emergió de nuevo Luis García para anotar el 0-1 al cuarto de hora. Sergio González igualó el choque a la hora de un encuentro que se resolvió en la prórroga. Los catalanes accedieron a octavos, gracias a una diana de Tamudo en el minuto 114.

El portero deportivista en aquella eliminatoria fue Gustavo Munúa, que había arrebatado la titularidad en la Liga a Dudu Aouate a finales de diciembre de 2007. Nueve días después de la eliminación copera frente al Espanyol, que había tenido lugar el 2 de enero de 2008, ambos guardametas se enzarzaron en una pelea a puñetazo limpio de la que salió peor parado el israelí, con un impacto en su ojo izquierdo que necesitó de puntos de sutura y la decisión de Lotina, técnico del Dépor, de apartar a ambos hasta final de temporada.

Aquel gol en la Copa fue el último de los cuatro que materializó Luis García contra el bloque herculino. El ovetense aún protagonizó ocho encuentros más ante el Dépor, siete con la camiseta del Espanyol y uno, el último, como jugador del Zaragoza, en un 0-1 en La Romareda, con un tanto de Laure, en marzo de 2014.

21 duelos contra el cuadro coruñés —uno más que frente al Barcelona—, con nueve triunfos para el atacante asturiano, cinco empates y siete derrotas.