Llegada al ecuador con metas dispares

El Mirandés celebra un gol contra el Huesca LaLiga Hypermotion

La jornada que cierra la primera vuelta en Segunda se inició este viernes con la victoria del Cádiz ante el Sporting (3-2.)

Los de Miranda regresan a Anduva ante un pez gordo

Mirandés (22º - 16 puntos) –Almería (3º - 35 puntos) Hoy, 14.00

El Mirandés ha tenido que esperar al final de la primera vuelta para poder jugar en su campo esta temporada. Los jabatos ponen fin a su exilio en Mendizorroza, por las obras en la cubierta de su estadio.

Además, retornan con caras nuevas, con los fichajes de Selvi Clua, Jorge Cabello y Javier Hernández. Eso sí, a los de Miranda les espera enfrente un peso pesado como el Almería.

Choque directo para tomar distancia con el abismo

Andorra (14º - 24 puntos) –Cultural L. (15º - 24 puntos) Hoy, 16.15

El Nou Estadi d’Encamp acogerá un duelo entre dos escuadras que caminan al filo del abismo que supone el descenso. Dos puntos separan a ambos conjuntos de la zona de peligro. El cuadro leonés solo ha sumado un punto de los últimos nueve, mientras que los andorranos se han vuelto a acercar a la zona baja tras caer en Ceuta, después de sus triunfos frente al Valladolid y el Deportivo.

El objetivo del técnico del cuadro leonés, el Cuco Ziganda, es “recuperar las sensaciones” tras los malos números en sus últimas citas. Personalidad y fiabilidad son las claves para el navarro.

Encuentro de necesitados en Zubieta

Real B (19º - 22 puntos) –Albacete (17º - 23 puntos) Hoy, 16.15

Duelo de equipos que quieren escapar de la zona baja de la tabla. La Real Sociedad B como local solo ha perdido un partido, ante el Sporting de Gijón (0-1), en diciembre.

Mientras, el ‘Alba’ necesita acabar con la mala racha, después de tres jornadas sin vencer, con dos derrotas y un empate.

La Previa| Canarias sube la temperatura para el Deportivo Más información

El Plantío mide el buen momento de Burgos y Eibar

Burgos (10º - 29 puntos) –Eibar (13º - 24 puntos) Hoy, 18.30

El Burgos, que quiere acercarse a los puestos de playoff, y el Eibar, que no conoce la derrota desde el 7 de diciembre, se enfrentan esta tarde en El Plantío con el objetivo de seguir en línea ascendente. El Burgos, décimo, se encuentra a tres puntos de la sexta plaza. Mientras, el cuadro armero buscará su primer triunfo como visitante.

El Racing pone a prueba su liderato ante un Zaragoza agónico

Racing (1º - 38 puntos) –Zaragoza (21º - 17 puntos) Hoy, 21.00

El Racing examinará su liderato en El Sardinero ante un cuadro maño que vive una situación agónica en la tabla, a cinco puntos de la salvación. El equipo cántabro, que perdió por lesión a Villalibre, acaba de fichar al atacante georgiano Giorgi Guliashvili, hasta 2029.

Por su parte, la entidad blanquilla necesita sumar de tres. Su último triunfo fue el pasado 30 de noviembre contra el Leganés.

El Pucela quiere mirar arriba en Butarque

Leganés (16º - 23 puntos) –Valladolid (12º - 25 puntos) Domingo, 14.00

A pesar de estar solo a tres puntos del descenso, el entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, no ve inquietud en la plantilla sino “ilusión por mirar hacia arriba”. “Somos un equipo que tiene unas muy buenas prestaciones, pero que está a un puntito del descenso”, reconoce Igor Oca, técnico del Leganés.

La Rosaleda recibe al equipo revelación

Málaga (9º - 29 puntos) –Ceuta (7º - 32 puntos) Domingo, 16.15

El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, afirma que les espera “un partido complicadísimo” ante el Ceuta, la “revelación” de este curso.

Un Castellón al alza visita a un Granada del que no se fía

Granada (20º - 21 puntos) –Castellón (4º - 34 puntos) Domigo, 16.15

Pablo Hernández reconoce que están en una posición privilegiada pero pide la mejor versión para vencer a un necesitado Granada, que cree que merecía más puntos.

El Huesca trata de aislarse tras la salida de Pulido

Huesca (18º - 23 puntos) –Córdoba (11º - 29 puntos) Lunes, 20.30.

El cuadro oscense, tras una semana complicada por la salida de Pulido, no quiere desviar la atención de su partido ante el Córdoba, con el objetivo de coger aire en la tabla.