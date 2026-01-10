El ex del Dépor Pablo Insua trata de impedir el avance de un rival durante el duelo entre el Racing de Santander y el Zaragoza LaLiga Hypermotion

El Racing de Santander perdió ante el Real Zaragoza (2-3) en un encuentro ajustado y en el que los de José Alberto acabaron en superioridad numérica, tras la expulsión de Soberón. La derrota de los cántabros permite al Dépor, que empató ante Las Palmas (1-1), recortarle un punto al liderato, que se queda a cuatro.

El delantero Kenan Kodro cuajó una actuación estelar, con hat-trick incluido, en la victoria del Real Zaragoza en El Sardinero, en un encuentro en el que los maños supieron jugar mejor sus cartas y merecieron la victoria ante un Racing de Santander que, pese a maquillar el resultado en los minutos finales, estuvo muy por debajo del nivel que se espera del líder de la categoría y aspirante al ascenso. Sin apenas tiempo para que el público se acomodará en sus asientos, el Real Zaragoza aprovechó su primera aproximación al área de Ezkieta, que reaparecía tras su lesión, para adelantarse en el marcador. Tras una buena combinación por banda derecha entre Francho y Gomes, Raúl Guti disparó a puerta dentro del área y Kodro estuvo atento para hacerse con el rechace del guardameta verdiblanco y hacer el primer gol del partido. Quedaba todo el encuentro por delante, pero al líder, que no tenía disponible a sus delanteros, Juan Carlos Arana y Asier Villalibre por lesión, le tocaba remar a contracorriente ante un Zaragoza que, en su situación clasificatoria, iba a intentar proteger su botín con uñas y dientes.

Los maños, además, parecían tener claro su guion de partido, defender en un bloque unido prácticamente metido en el borde de su área y salir rápido a la contra ante un Racing que se empeñaba en entrar por el centro y no era capaz de encontrar huecos.

El plan estaba saliendo a la perfección para los visitantes y más cuando, pasado el minuto 20, en una transición muy bien llevada por banda derecha por Francho, este puso el balón al área y Kodro remató al fondo de las mallas para ampliar la ventaja del Real Zaragoza, una renta que el equipo dirigido por Rubén Sellés no tuvo muchos problemas para mantener hasta el descanso.

El técnico local, José Alberto López, tenía que buscar alguna alternativa si quería que el partido cambiase y, tras el paso por los vestuarios, metió en el terreno de juego a Suleiman y al recién llegado a Santander, Manex Lozano, joven delantero cedido por el Athletic Club hasta final de temporada.

Además de los cambios, los cántabros adelantaron la línea para presionar más a su rival, pero el Zaragoza aprovechó esta situación para buscar continuamente la espalda de la zaga verdiblanca y así, en una nueva contra, Tasende llegó a línea de fondo y puso el balón al corazón del área para que Kodro completase su hat-trick.

El tercer tanto zaragocista parecía ser la estocada definitiva para el Racing que, aunque siguió buscando la portería de Andrada, mostraba una inusual falta de contundencia en ataque y apenas creaba peligro la portería del Zaragoza, más allá de acciones a balón parado, como la que propició el gol de Gustavo Puerta para reducir diferencias, que llegó en un saque de esquina en el que Salinas peinó el balón en el primer palo y el colombiano, libre de marca, remató en el área pequeña.

El gol del Racing puso un poco de emoción en los instantes finales, más cuando en el tiempo añadido, con un jugador más en el campo, por la expulsión del visitante Soberón, el debutante Manex Lozano consiguió el 2-3 con un buen remate de cabeza tras el centro del canterano Fuentes. El Sardinero creyó y empujó a su equipo para intentar lograr el empate, pero finalmente el Zaragoza resistió y se llevó tres valiosos puntos de Santander.