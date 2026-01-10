Mi cuenta

Rivales

El Racing de Santander se mueve rápido y firma su segundo delantero en 24 horas

El club cántabro cierra la cesión de Manex Lozano, delantero juvenil del Athletic

Esther Durán
10/01/2026 11:50
Manex Lozano, nuevo jugador del Racing de Santander
Manex Lozano, nuevo jugador del Racing de Santander
RACING DE SANTANDER
El Deportivo se movió primero en el mercado de invierno con las llegadas de Álvaro Ferllo y Altimira, pero sus rivales directos por el ascenso no se están quedando atrás a la hora de reforzarse en enero. El más activo esta semana ha sido el Racing de Santander, que en apenas 24 horas ha firmado a dos delanteros. Primero fue el georgiano Guliashvili y este sábado ha cerrado la cesión de Manex Lozano, del Athletic de Bilbao.

El club cántabro ha querido pescar rápido después de la salida de Jeremy Arévalo a la Bundesliga, aunque con perfiles diferentes. Si la apuesta por Guliashvili es más consolidada por el pedigrí internacional que trae el goleador, que llega tres el pago de más de dos millones de euros al FK Sarajevo, con Lozano firman a préstamo un diamante en bruto, pero que al mismo tiempo supone una opción arriesgada.

El nuevo delantero del Racing de Santander, Giorgi Guliashvili.

El Racing refuerza su ataque con la llegada del atacante Giorgi Guliashvili

Más información

El punta jugaba hasta ahora en el Basconia, tercer equipo del Athletic Club que milita en Segunda RFEF, en una primera experiencia senior a la que le estaba costando adaptarse. No es el caso con los futbolistas de su edad, ya que además este curso ha disputado seis partidos en la Youth League, donde ha firmado seis goles.

Es este desempeño en Europa lo que ha llamado la atención de Chema Aragón, director deportivo del Racing, que ve en Lozano, delantero que supera el 1,90 m. de altura, una alternativa importante para sumar ya ante la baja por lesión de Asier Villalibre. Tendrá ficha del filial, pero el Athletic ha incluido una cláusula de penalización por partidos no jugados y también bonificación por logros individuales. El conjunto santanderino visita Riazor dentro de dos semanas y es muy probable que el nuevo ariete de José Alberto viaje a A Coruña.

