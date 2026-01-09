Vídeo | La exhibición de Pedri con 17 años en la última visita del Deportivo a Las Palmas

Pedri observa a Borja Valle saltando a por un balón en el Las Palmas-Deportivo ARCHIVO DXT

El Deportivo regresará al estadio Gran Canaria siete años después de su última visita. Aquel encuentro, el estreno de Luis César como técnico blanquiazul, no pasará a la historia en la memoria deportivista. Pero sí podría hacerlo una de las grandes exhibiciones de un juvenil del cuadro canario que luego se convertiría en uno de los mejores futbolistas del mundo. Con 17 años, Pedri completó una auténtica exhibición para batir al cuadro coruñés (3-0).

El sábado, después de más de seis años, el Dépor vuelve al Gran Canaria.



Ese encuentro, que se saldó con victoria amarilla (3-0), tuvo un protagonista: Pedri González.



Su irrupción como futbolista profesional comenzó ese día. Deléitense. Canelita.



El ahora centrocampista del Barça acababa de aparecer en el primer equipo y Pepe Mel, entonces entrenador, lo tuvo claro desde el principio. "Este es millonario y todavía no lo sabe", comentó a sus jugadores el que fuera también entrenador deportivista de un juvenil que hacía sus primeros entrenos con los mayores.

Pekhart y Jonathan Viera, que este sábado sí estará sobre el césped, fueron los que firmaron los goles, pero el que controló el choque a su antojo fue Pedri, que ya entonces apuntaba todo lo que después ha venido confirmando una vez que ha dejado atrás sus problemas físicos.