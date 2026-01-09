Mi cuenta

Rivales

Vídeo | La exhibición de Pedri con 17 años en la última visita del Deportivo a Las Palmas

El conjunto canario venció 3-0 gracias a un partido sobresaliente del ahora jugador del Barcelona.

Esther Durán
09/01/2026 18:27
Pedri observa a Christian Santos saltando a por un balón en el Las Palmas-Deportivo
Pedri observa a Borja Valle saltando a por un balón en el Las Palmas-Deportivo
ARCHIVO DXT
El Deportivo regresará al estadio Gran Canaria siete años después de su última visita. Aquel encuentro, el estreno de Luis César como técnico blanquiazul, no pasará a la historia en la memoria deportivista. Pero sí podría hacerlo una de las grandes exhibiciones de un juvenil del cuadro canario que luego se convertiría en uno de los mejores futbolistas del mundo. Con 17 años, Pedri completó una auténtica exhibición para batir al cuadro coruñés (3-0).

El ahora centrocampista del Barça acababa de aparecer en el primer equipo y Pepe Mel, entonces entrenador, lo tuvo claro desde el principio. "Este es millonario y todavía no lo sabe", comentó a sus jugadores el que fuera también entrenador deportivista de un juvenil que hacía sus primeros entrenos con los mayores.

Luis García posa para un selfi con un aficionado de Las Palmas

Luis García traslada la presión al Dépor: "Su objetivo es el ascenso, sin duda"

Pekhart y Jonathan Viera, que este sábado sí estará sobre el césped, fueron los que firmaron los goles, pero el que controló el choque a su antojo fue Pedri, que ya entonces apuntaba todo lo que después ha venido confirmando una vez que ha dejado atrás sus problemas físicos.

