Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Luis García traslada la presión al Dépor: "Su objetivo es el ascenso, sin duda"

"Yeremay es el jugador más valioso de Segunda", afirma el técnico de Las Palmas

Efe
09/01/2026 13:52
Luis García posa para un selfi con un aficionado de Las Palmas
Luis García posa para un selfi con un aficionado de Las Palmas
UD Las Palmas
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, califica como un "gran rival" al Deportivo de La Coruña, que este sábado visitará el Estadio de Gran Canaria, y al que considera un claro candidato al ascenso a Primera División, etiqueta que prefiere esquivar para su propio equipo.

El técnico asturiano traslada la presión al conjunto coruñés, del que subrayó en conferencia de prensa que tiene "buen fútbol y jugadores determinantes" en la categoría, así como un presupuesto "muy importante", con una "ampliación de capital en los últimos días" para conseguir su objetivo, "que sin lugar a dudas es el ascenso".

Antonio Hidalgo, dando indicaciones a Germán Parreño durante un partido

Hidalgo explica cómo se tomó Germán la pérdida de la titularidad tras la llegada de Ferllo

Más información

"Es un partido muy importante, le damos una importancia tremenda al apoyo de nuestra gente, estamos ilusionados con hacer un gran partido y poder sumar de tres", indicó ante el hecho de medirse a "una plantilla tremenda" y al jugador "más valioso" de Segunda División.

"Está claro que Yeremay es el más valioso de Segunda División, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a adaptar ciertas cosas como hacemos el día del Córdoba con Carracedo, o el del Racing con Andrés o Íñigo Vicente. Todos tienen muy buenos futbolistas. Nosotros tenemos una idea, atacar y defender de forma colectiva. Un jugador no nos puede condicionar tantísimo", indicó sobre el enfrentamiento con el '10' blanquiazul. Además, el preparador del cuadro amarillo destacó la calidad de todo el bloque herculino.

"Tienen una plantilla tremenda que tiene el objetivo de conseguir el ascenso", comentó.

"Es un encuentro bonito, histórico, de equipos de Primera División, y estamos ilusionados con hacer un grandísimo partido y competir bien, llevarlo a donde nosotros queremos: control y equilibrio", explicó.

Para el estratega del conjunto canario, otra de las claves del choque será "controlar las vigilancias y ser sólidos cuando no tengamos el balón", porque el Deportivo no solo vive de la velocidad y habilidad de Yeremay, sino de "otros jugadores de ataque como Mella o Soriano".

Luis García propone "ser humildes" e ir "con pies de plomo" porque después de este partido, con el que se bajará el telón de la primera vuelta, "quedarán seis meses frenéticos" de competición, y en caso de llegar al ecuador como campeón de invierno, lo consideraría "estadística pura", que no tiene ningún premio adicional, aunque admite que "evidentemente ilusiona, pero sin más".

El técnico asturiano reitera que su primer objetivo cuando se hizo cargo de la UD Las Palmas el pasado verano era "que la gente se ilusionase con el juego del equipo" y ver algún día el estadio "lleno"; y este sábado se prevé la mejor asistencia de la temporada para presenciar un partido entre dos candidatos al ascenso.

Jesé Rodríguez (i) y Jonathan Viera, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas

Jesé y Viera, dos aves fénix de la UD Las Palmas que amenazan al Dépor

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fran Alonso en rueda de prensa

Fran Alonso: "La segunda vuelta va a ser bastante mejor que la primera"
Eder Pereira
El ideal gallego

El exdeportivista Max Svensson regresa al fútbol español al rescate de un transatlántico de Primera RFEF en apuros
Esther Durán
Carles Marco, durante el partido copero ante el Tizona Burgos

Carles Marco: "Tenemos que pensar en que nos vamos a encontrar al mejor equipo posible"
Chaly Novo
Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca

Los "porsiacasos" de Hidalgo: la lección del técnico a Barcia y al resto de la plantilla del Dépor
Jorge Lema