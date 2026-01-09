Luis García traslada la presión al Dépor: "Su objetivo es el ascenso, sin duda"

Luis García posa para un selfi con un aficionado de Las Palmas UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, califica como un "gran rival" al Deportivo de La Coruña, que este sábado visitará el Estadio de Gran Canaria, y al que considera un claro candidato al ascenso a Primera División, etiqueta que prefiere esquivar para su propio equipo.

El técnico asturiano traslada la presión al conjunto coruñés, del que subrayó en conferencia de prensa que tiene "buen fútbol y jugadores determinantes" en la categoría, así como un presupuesto "muy importante", con una "ampliación de capital en los últimos días" para conseguir su objetivo, "que sin lugar a dudas es el ascenso".

Hidalgo explica cómo se tomó Germán la pérdida de la titularidad tras la llegada de Ferllo Más información

"Es un partido muy importante, le damos una importancia tremenda al apoyo de nuestra gente, estamos ilusionados con hacer un gran partido y poder sumar de tres", indicó ante el hecho de medirse a "una plantilla tremenda" y al jugador "más valioso" de Segunda División.

"Está claro que Yeremay es el más valioso de Segunda División, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a adaptar ciertas cosas como hacemos el día del Córdoba con Carracedo, o el del Racing con Andrés o Íñigo Vicente. Todos tienen muy buenos futbolistas. Nosotros tenemos una idea, atacar y defender de forma colectiva. Un jugador no nos puede condicionar tantísimo", indicó sobre el enfrentamiento con el '10' blanquiazul. Además, el preparador del cuadro amarillo destacó la calidad de todo el bloque herculino.

"Tienen una plantilla tremenda que tiene el objetivo de conseguir el ascenso", comentó.

"Es un encuentro bonito, histórico, de equipos de Primera División, y estamos ilusionados con hacer un grandísimo partido y competir bien, llevarlo a donde nosotros queremos: control y equilibrio", explicó.

Para el estratega del conjunto canario, otra de las claves del choque será "controlar las vigilancias y ser sólidos cuando no tengamos el balón", porque el Deportivo no solo vive de la velocidad y habilidad de Yeremay, sino de "otros jugadores de ataque como Mella o Soriano".

Luis García propone "ser humildes" e ir "con pies de plomo" porque después de este partido, con el que se bajará el telón de la primera vuelta, "quedarán seis meses frenéticos" de competición, y en caso de llegar al ecuador como campeón de invierno, lo consideraría "estadística pura", que no tiene ningún premio adicional, aunque admite que "evidentemente ilusiona, pero sin más".

El técnico asturiano reitera que su primer objetivo cuando se hizo cargo de la UD Las Palmas el pasado verano era "que la gente se ilusionase con el juego del equipo" y ver algún día el estadio "lleno"; y este sábado se prevé la mejor asistencia de la temporada para presenciar un partido entre dos candidatos al ascenso.