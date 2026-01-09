El nuevo delantero del Racing de Santander, Giorgi Guliashvili. Racing de Santander

El Racing de Santander, líder de Segunda, iba camino de desangrarse en ataque, una de sus posiciones más prolíficas (con 43 tantos a favor anotados, el más goleador de la categoría). Después de la salida de Jéremay Arévalo, rumbo al Stuttgart, tras pagar el club alemán su cláusula de rescisión y de la posterior lesión muscular de Asier Villalibre, el conjunto cántabro comenzaba 2026 con los efectivos justos en la zona ofensiva.

Para solventar esta carencia la dirección deportiva se puso manos a la obra y anunció este jueves el traspaso del atacante georgiano Giorgi Guliashvili. El futbolista, internacional absoluto con su país, firma con la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio de 2029. Una nueva pieza de cara al choque de este sábado a las 21 horas ante el Zaragoza.

"Giorgi Guliashvili es un jugador que intentamos firmar en verano, no fue posible y ahora sí. Puede jugar en ambas bandas y en la punta de ataque, es muy agresivo, vertical, domina ambas piernas, tiene gol y último pase", comentó el técnico del Racing, José Alberto, en sala de prensa.

Precisamente el delantero destaca por esa polivalencia para poder ocuparse en diferentes posiciones en el ataque. Procede del FK Sarajevo, en el que era capitán y conjunto en el que había jugado las tres últimas temporadas. La escuadra milita en la Liga Premier de Bosnia Herzegovina (en 2025 se proclamó campeón de Copa)y sus números fueron de 23 goles y 15 asistencias en 70 partidos.

Giorgi ha vestido, además, la elástica del Velez Mostar, también de la Liga Premier de BiH, y ha militado en los equipos georgianos Saburtalo e Iberia 1999 de Tiflis. Sus números totales en el fútbol profesional se resumen en 203 partidos, en los que ha marcado 45 tantos y ha servido 26 asistencias a sus compañeros.

Mientras, con la Selección Absoluta de su país participó en seis partidos, además de los 61 encuentros que acumuló en sus categorías inferiores (de sub-16 a sub-21).