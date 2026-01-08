Mi cuenta

Diario de Ferrol

Jorge Pulido, capitán del Huesca: "Mi ciclo en el club ha terminado, no me he sentido valorado"

El central, que suma 303 partidos en el equipo aragonés, confirmó su fichaje por el Almería y abrió la puerta a una salida en este mismo mercado de enero

Eder Pereira
Eder Pereira
08/01/2026 14:23
Jorge Pulido celebra un gol con el Huesca
Jorge Pulido celebra un gol con el Huesca
SD Huesca
Jorge Pulido, gran capitán del Huesca, confirmó de forma explícita en rueda de prensa su futuro lejos de El Alcoraz y dejó varios mensajes directos al club, al tiempo que abrió la puerta a una salida inmediata en este mercado de invierno.

“He firmado el 1 de junio con el Almería”, reconoció el central, confirmando así los rumores que venían circulando en los últimos días. Pulido explicó que su contrato con el conjunto indálico será por dos temporadas y que la decisión está tomada desde hace meses. “Desde el primer momento me transmitieron su confianza y que querían contar conmigo dos años, estuvieran en Primera o en Segunda”, afirmó.

El defensa quiso dejar claro que su salida no obedece a una cuestión económica, sino a una sensación de falta de valoración por parte del Huesca. “No me he sentido valorado y no hablo económicamente”, insistió. En ese sentido, reveló que ya había trasladado su malestar al club en octubre. “Yo esto lo comuniqué en octubre. Hubo una conversación, pero ahí se quedó”, señaló el toledano.

Pulido habló abiertamente de final de etapa y no ocultó el componente emocional de la decisión. “Con todo el dolor de mi corazón siento que mi ciclo en la Sociedad Deportiva Huesca ha terminado”, expresó ante los medios. También reconoció las dudas internas que ha vivido durante el proceso. “Por un lado, sentía una cosa y por el otro todo lo contrario, y eso me ayudó a decidir”, explicó, antes de añadir que fue una determinación meditada con su entorno más cercano. “Lo hablé con mi familia y con mi mujer antes de dar el paso”.

Posible salida en enero

Aunque su acuerdo con el Almería es a partir de junio, el capitán dejó abierta la posibilidad de marcharse ya en enero si los clubes alcanzan un acuerdo. “Hay una propuesta económica en cuanto a mí. No sé si es mucho o poco, eso lo sabrá el club”, comentó. “Si se ponen de acuerdo, me iré y si no, me quedaré”, añadió, dejando un aviso sobre su estado anímico. “Si me quedo intentaré dar lo mejor de mí, pero no sé si veréis al Jorge Pulido que habéis visto hasta ahora”.

En ese sentido, admitió la dificultad de gestionar la situación a nivel mental. “Es una situación complicada. Daré todo de mí, no sé cuánto tiempo me queda aquí, pero cuando la cabeza no está en un sitio…”, deslizó, dejando la frase en el aire.

Más información

Pese al tono crítico, Pulido quiso remarcar su vínculo con el club y su respeto a la entidad. “El Huesca está por encima de todo. Hemos creado algo increíble y hay que valorar lo que tenemos”, afirmó. También recordó la evolución del club desde su llegada. “Llegué y no había gimnasio ni campos de entrenamiento”, rememoró, antes de subrayar su compromiso histórico. “Yo quiero a este escudo y lo voy a querer siempre. He dicho que no a muchas ofertas”.

Jorge Pulido suma 303 partidos oficiales con el Huesca tras nueve temporadas en El Alcoraz. Tras sus declaraciones, el capitán deja claro que su futuro pasa por el Almería y que su continuidad inmediata en Huesca dependerá de lo que ocurra en este mercado de invierno.

