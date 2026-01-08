Jesé y Viera, dos aves fénix de la UD Las Palmas que amenazan al Dépor

Jesé Rodríguez (i) y Jonathan Viera, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas UD Las Palmas

El Dépor se enfrentará este fin de semana a una UD Las Palmas que ha encontrado la manera de hacer encajar en el puzle a sus dos leyendas. Los canarios esperan la visita del Dépor en racha ascendente, situados en zona de ascenso directo y con dos nombres propios que han elevado el techo competitivo del equipo de Luis García Fernández: Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Dos viejos rockeros que parecían condenados al ostracismo y que ahora vuelven a ser referentes del club grancanario.

Hace apenas un mes, ambos eran meros espectadores desde el banquillo. Viera y Jesé habían llegado en verano con la vitola de veteranos contrastadísimos dispuestos a reivindicarse por enésima vez, pero el inicio de curso fue cualquier cosa menos sencillo. El primero acumulaba minutos residuales con solo una titularidad aislada y el segundo ni siquiera llegaba a completar 100 minutos en Liga tras ocho apariciones como suplente. Nada hacía presagiar que serían ellos quienes impulsarían las aspiraciones de ascenso de un equipo que ya se había instalado anteriormente en la zona noble.

Ceuta fue un punto de inflexión en la temporada de ambos. La UD Las Palmas llegó al hotel de concentración apenas tres horas antes del partido, tras un chárter vía Marruecos mientras Lukovic y Cedeño lo hacían en barco desde Algeciras. Ese 14 de diciembre Luis García tomó la decisión de apostar por Viera y Jesé como titulares. Y acertó de pleno.

Desde entonces, el centrocampista grancanario encadena cuatro partidos como titular –ya había formado de inicio en el anterior encuentro ante el Mirandés–, ejerciendo de cerebro en el centro del campo junto a Lorenzo Amatucci y Enzo Loiodice. Jesé, por su parte, suma tres titularidades consecutivas con un balance demoledor: tres goles en los dos últimos encuentros que le sitúan de nuevo en el foco del fútbol español.

El equipo está invicto con Jesé sobre el verde. Desde que el exmadridista saltó al once inicial, la UD no conoce la derrota. Su explosión goleadora ante la Cultural Leonesa, con dos dianas en el último partido del año, y su tanto inaugural en Zaragoza en el primero del 2026, han silenciado a todos los que dudaban de su compromiso y capacidad física.

De rebelde a referente

El cambio de Jesé no es solo futbolístico, es de actitud. El ‘Bichito’, como se le conoce por su ligera comparación con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid, ha pasado de ser el hombre impulsivo del vestuario a una figura madura que acepta los roles y halaga las decisiones del míster. “Yo hoy. Ahora nadie se ríe”, publicó en redes en su cuenta privada como cantante, tras su doblete en Zaragoza, dejando claro que las críticas solo se silencian en el terreno de juego. Y vaya si lo está haciendo.

Su resurgir ha estado vinculado a las circunstancias del equipo: la fuga de Jaime Mata, el ostracismo de Marc Cardona, la suplencia de Lukovic y la lesión de Ale García abrieron una ventana que Jesé no ha desaprovechado. Luis García apostó por él cuando parecía un descarte y el delantero le ha respondido convirtiéndose en una especie de ave fénix. La primera titularidad en Ceuta fue una primera señal, mientras que contra la Cultural Leonesa confirmó la tendencia con ese doblete que le hizo empezar el año por la puerta grande.

La trayectoria de Jesé es la de un futbolista peculiar que prácticamente solo ha encontrado redención en su tierra. Considerado una de las mayores promesas de la cantera del Real Madrid en los últimos tiempos, su rendimiento llegó a abrir un debate sobre una titularidad continuada junto a Cristiano Ronaldo, pero una lesión de rodilla truncó sus aspiraciones. Desde entonces su carrera ha sido errática, con escándalos personales y una vida mediática que le llevó por equipos de media Europa sin encontrar continuidad en ningún destino. Paralelamente, ha desarrollado una carrera como cantante de reguetón bajo el nombre de ‘Jey M’ que ha opacado en diferentes momentos sus pasos con el balón. Pero ahora su versión futbolística vuelve a estar en el foco.

El faro que no se apaga

Si Jesé representa la redención del talento tras una carrera errática, Jonathan Viera encarna la calidad del genio que siempre vuelve a casa. El ‘10’ canario vive su quinta etapa como jugador pío pío y cada regreso tiene el aroma de lo inevitable. Su compañero Jesé reconoció recientemente que Viera es digno candidato a ser el mejor jugador de la historia de la UD las Palmas, sintetizando lo que significa el mediapunta para el escudo amarillo.

A sus 36 años, Viera conserva esa magia que aprendió jugando en las playas de Gran Canaria, ese fútbol pausado y armónico que es seña de identidad del club. Lorenzo Amatucci, su joven compañero en el centro del campo, lo resumió perfectamente: “Cuando llegué no pensaba que Jonathan Viera, con esa edad y todo lo que había hecho, tenía tanta hambre de fútbol, de ganar. Todos los días en un entrenamiento o en un partido es impresionante. Siempre quiere ganar. Cuando está en el campo se nota, porque es un líder”.

Su segunda titularidad consecutiva llegó precisamente en Ceuta, tras ser sacrificado al borde del descanso ante el Mirandés por la expulsión del portero Dinko Horkas. En el Alfonso Murube, Viera portó el brazalete de capitán y defendió los colores del equipo desde el inicio junto a Jesé. Era el reencuentro de dos viejos rockeros que no compartían titularidad desde el 4 de junio de 2022, en un partido de vuelta del playoff de ascenso contra el Tenerife. Habían pasado tres años y medio en los que ambos buscaron otras vías para finalmente volver al lugar donde siempre fueron felices.

El Dépor se medirá el sábado a un Las Palmas que ha encontrado su mejor versión con el liderazgo y personalidad de Viera y Jesé. Los blanquiazules deberán neutralizar la pausa y visión de Viera, capaz de desactivar cualquier presión, y el olfato goleador recuperado de Jesé, que tiene el punto de mira enfocado en el conjunto coruñés para seguir disfrutando en su regreso a casa.