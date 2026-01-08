Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El 'otro' Barcia, un celtista incombustible en la defensa de la UD Las Palmas

El vigués ha sido titular en las 20 jornadas de Segunda y solo se ha perdido 15 minutos

Jorge Lema
Jorge Lema
08/01/2026 17:23
Sergio Barcia, posando con la camiseta de la UD Las Palmas
Sergio Barcia, posando con la camiseta de la UD Las Palmas
UD LAS PALMAS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Dani no será el único Barcia sobre el césped del Estadio Gran Canaria cuando mañana ruede el balón para el Deportivo-Las Palmas. En el otro extremo del campo, también en el centro de la defensa, estará Sergio, el otro Barcia, un celtista que hoy comanda la zaga de uno de los mejores equipos de la categoría de plata.

Dani Barcia conduce el balón perseguido por Ike Kortajarena en el Dépor-Huesca en Riazor

Examen para Dani Barcia en una defensa de estreno

Más información

Nacido en el 2000, el camino de ambos ha sido similar y a la vez diferente. Y no solo por los tres años que separan la edad de ambos, sino también por la hoja de ruta para llegar a la élite. Formado en las categorías inferiores del club olívico, también capitán y también campeón juvenil, es en el tramo final de su formación donde pone la diferencia con el deportivista. Primero para salir cedido al Ourense y luego para buscar suerte lejos de su tierra, más al sur, enrolándose en el Granada. En Los Cármenes llegó incluso a debutar en Primera División, aunque el grueso de su estancia como rojiblanco lo hizo en el filial. Terminado el ‘exilio’, en la 2022-23 regresó al Celta, donde sí tuvo la oportunidad de enfrentarse al Deportivo en una de esas visitas blanquiazules a Balaídos durante los años de barro. Fue al inicio de esa temporada, cuando como jugador del filial celeste recibió al cuadro deportivista para un encuentro que terminó (1-1) después de los tantos de Iker Losada y Diego Villares.

Estreno en Europa

Después de su buen año en Primera RFEF, puso rumbo al Legia de Varsovia, donde coincidió con el exdeportivista Juergen Elitim y se estrenó en Europa jugando la Conference League, antes de regresar al fútbol español para unirse al proyecto de Las Palmas.

A sus 25 años se ha convertido en un auténtico baluarte para Luis García en la defensa canaria. Ha sido titular en todas las jornadas de Liga y hasta la pasada semana había disputado también todos los minutos. Frente a la Cultural, con el partido más que resuelto (4-0), el técnico decidió darle descanso y retirarlo del campo a falta de un cuarto de hora para el final, el único tiempo que no ha estado sobre el verde.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El “caso Hugo Villaverde” que daría la razón al Fabril en el “caso Hugo Torres”
Bea Arrizado
Jesé Rodríguez (i) y Jonathan Viera, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas

Jesé y Viera, dos aves fénix de la UD Las Palmas que amenazan al Dépor
Eder Pereira
Ingus Jakovics, en el último duelo entre el Leyma Coruña y el Alicante

Leyma Coruña y Alicante: clubes jóvenes, viejos conocidos
Chaly Novo
Amani, baja en el Costa Adeje Tenerife

Baja de peso en el centro del campo del próximo rival del Deportivo
Bea Arrizado