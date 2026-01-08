El 'otro' Barcia, un celtista incombustible en la defensa de la UD Las Palmas

Sergio Barcia, posando con la camiseta de la UD Las Palmas UD LAS PALMAS

Dani no será el único Barcia sobre el césped del Estadio Gran Canaria cuando mañana ruede el balón para el Deportivo-Las Palmas. En el otro extremo del campo, también en el centro de la defensa, estará Sergio, el otro Barcia, un celtista que hoy comanda la zaga de uno de los mejores equipos de la categoría de plata.

Nacido en el 2000, el camino de ambos ha sido similar y a la vez diferente. Y no solo por los tres años que separan la edad de ambos, sino también por la hoja de ruta para llegar a la élite. Formado en las categorías inferiores del club olívico, también capitán y también campeón juvenil, es en el tramo final de su formación donde pone la diferencia con el deportivista. Primero para salir cedido al Ourense y luego para buscar suerte lejos de su tierra, más al sur, enrolándose en el Granada. En Los Cármenes llegó incluso a debutar en Primera División, aunque el grueso de su estancia como rojiblanco lo hizo en el filial. Terminado el ‘exilio’, en la 2022-23 regresó al Celta, donde sí tuvo la oportunidad de enfrentarse al Deportivo en una de esas visitas blanquiazules a Balaídos durante los años de barro. Fue al inicio de esa temporada, cuando como jugador del filial celeste recibió al cuadro deportivista para un encuentro que terminó (1-1) después de los tantos de Iker Losada y Diego Villares.

Estreno en Europa

Después de su buen año en Primera RFEF, puso rumbo al Legia de Varsovia, donde coincidió con el exdeportivista Juergen Elitim y se estrenó en Europa jugando la Conference League, antes de regresar al fútbol español para unirse al proyecto de Las Palmas.

A sus 25 años se ha convertido en un auténtico baluarte para Luis García en la defensa canaria. Ha sido titular en todas las jornadas de Liga y hasta la pasada semana había disputado también todos los minutos. Frente a la Cultural, con el partido más que resuelto (4-0), el técnico decidió darle descanso y retirarlo del campo a falta de un cuarto de hora para el final, el único tiempo que no ha estado sobre el verde.