Rivales

El Atlético de Madrid, un rival con muchas estrellas y más dudas

El equipo del Cholo Simeone llegará a Riazor con la resaca de la Supercopa y más derrotas que victorias lejos del Metropolitano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
07/01/2026 19:37
Julián Álvarez, celebrando un gol
Julián Álvarez, celebrando un gol
EFE
Un Atlético de Madrid con una calidad indudable, que apunta a ser principal alternativa a los grandes favoritos en todas las competiciones, pero que no termina de adquirir continuidad esta temporada. 

El Atleti llegará a Riazor con resaca por la Supercopa de España. Bien sea porque cae en el ‘derbi’ contra el Real Madrid, bien sea porque juega la final el próximo domingo. Pero, a mayores, lo hará prácticamente descolgado del título de liga ya en enero, después de no haber sido capaz de aguantar el tirón del Barcelona, al que ya ve a 11 puntos desde su cuarta plaza.

Marcos Llorente y Vinicius, durante un partido

Atlético de Madrid-Real Madrid: derbi en Arabia para despejar o aumentar dudas

Más información

Ese cuarto puesto es el suelo del Atleti en estos últimos años. Su posición habitual, una tercera plaza que por el momento es propiedad del Villarreal, con el que está empatado a 38 unidades pero con dos partidos más. Todavía puede optar a ese bronce el equipo de un Cholo Simeone que acaba de cumplir 14 años al frente del equipo. Pero igual que el Villarreal está todavía a tiro para los rojiblancos, tampoco la cuarta posición de Champions es una certeza. Porque a 5 puntos y con un partido por jugar, le amenaza el Espanyol.

Clave en estas dificultades en la competición de la regularidad está siendo el rendimiento del equipo lejos del Metropolitano. El equipo colchonero sigue siendo un bloque al que apenas se le puede toser al calor de su afición. En el estadio situado en el barrio de Las Rosas ha ganado 14 de sus 15 partidos jugados entre liga y Champions. Solo el Elche (1-1), fue capaz de evitar el pleno. Pero la cosa cambia cuando hay que jugar lejos del hogar.

A domicilio, el Atlético de Madrid no ha logrado frenar una hemorragia que arrancó en el RCDE Stadium (2-1). Aquel fue el primero de 12 partidos entre Liga EA Sports y Champions League que arrojan un balance muy negativo para el Atleti: 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. De hecho, en la competición de la regularidad, lejos del Metropolitano, únicamente ha sumado 9 puntos.

Con lo justo

Completa esta hoja de registro el triunfo por 2-3 ante el Atlético Baleares, con el que el superó los dieciseisavos de Copa, su primera y única eliminatoria al estar exentos de las dos anteriores.

En ese encuentro copero fue clave Antoine Griezmann, autor de dos tantos. El francés, que ha perdido mucho protagonismo en el último año y medio, está resultando decisivo en los últimos partidos. De hecho, en parte ha asumido de nuevo el papel de futbolista desequilibrante que parecía reservado para Julián Álvarez, sobre quien pesan las dudas por su irregularidad.

El argentino, que acaba de ser padre, acumula 11 goles en toda la temporada, pero únicamente 4 desde que acabó el mes de septiembre. Más dudas en un Atleti que ve en la Copa una vía rápida para levantar un título.

