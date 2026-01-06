La burocracia frena a la UD Las Palmas

Benedetti, presentado con la UD Las Palmas UD LAS PALMAS

“Obviamente conocía la Liga. Me llamó la atención poder estar en Europa, poder tener mi primera experiencia. Era una opción que venía madurando. Es lo mejor que podría hacer. Estoy preparado para jugar, he estado entrenando por fuera”, declaraba el pasado 18 de diciembre en su presentación oficial el primero de los dos fichajes de invierno de la UD Las Palmas, Nicolás Benedetti.

Sin embargo, a pesar de su anhelo por poder disputar sus primeros minutos en la Liga Hypermotion, el mediapunta colombiano se quedó con las ganas de debutar en el Ibercaja Estadio el pasado fin de semana. A diferencia de su compañero y a la postre goleador Estanis Pedrola, que debutó y anotó utilizando dorsal del filial, Benedetti no pudo tener minutos en el triunfo ante el Zaragoza por 1-2, un resultado que relanzó al cuadro insular en la clasificación, donde actualmente es segundo en la tabla clasificatoria. Aunque el jugador se desplazó hasta Zaragoza junto al resto de sus compañeros, la Unión Deportiva Las Palmas no pudo inscribirlo a tiempo en LaLiga al faltar algunos documentos por parte de su anterior club, el Mazatlán FC mexicano.

Estanis Pedrola, héroe del próximo rival del Dépor dos días después de su fichaje Más información

“Por trámites de pasaporte y demás no está convocado. Esperemos que la semana que viene esté disponible para el míster”, explicó el director deportivo de la escuadra ‘pío-pío’, Luis Helguera, en la previa del partido del pasado fin de semana en tierras aragonesas.

Con posterioridad a la victoria por 1-2, el entrenador Luis García también fue preguntado por la baja del atacante colombiano. “Benedetti no estaba inscrito porque faltaba algún papel del otro lado del charco”, destacó el míster asturiano.

A lo largo de la presente semana la entidad amarilla acelerará los trámites para que Benedetti pueda estrenarse contra el Deportivo. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer la página web de LaLiga todavía no había registrado a esta nueva adquisición en el mercado de enero.

Clemente será baja

El lateral izquierdo titular de la Unión Deportiva Las Palmas, Enrique Clemente, será baja en el importante partido del próximo sábado contra el Deportivo de La Coruña por acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico asturiano Luis García no podrá contar con los servicios del maño, que fue amonestado el pasado domingo en Zaragoza y deberá cumplir sanción por su primer ciclo de amonestaciones —cinco—.

En las postrimerías del duelo frente al Zaragoza, el dorsal número 5 amarillo efectuó una obstrucción a un adversario que fue castigada con su quinta tarjeta amarilla de la presente campaña.