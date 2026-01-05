Estanis Pedrola, héroe del próximo rival del Dépor dos días después de su fichaje

Estanislau Pedrola celebra el 1-2 de Las Palmas en Zaragoza UD Las Palmas

Difícilmente Luis Helguera, director deportivo de Las Palmas, y Luis García, técnico del conjunto canario, confiarían en que Estanis Pedrola, el segundo fichaje del club amarillo en el mercado de invierno, irrumpiría en la competición de la forma en la que lo ha hecho, dando la victoria a su equipo en su primera presencia en el terreno de juego.

El extremo catalán de 22 años firmó el pasado 2 de enero su cesión al equipo insular, desde la Sampdoria italiana, y dos días después ya vistió la camiseta de Las Palmas en el Ibercaja Estadio de Zaragoza. El joven atacante, por el que la entidad canaria dispone de una opción de compra cuando finalice su préstamo, entró al partido en el minuto 62, cuando el marcador reflejaba el empate a un gol. 26 minutos más tarde, en el 88, recibió un pase en profundidad de Enzo Loiodice y, desde dentro del área, superó al portero Andrada con un toque sutil para certificar el 1-2 del bloque amarillo en tierras aragonesas y acercar a los canarios a un punto del liderato, en manos del Racing.

“Muy contento de ponerme a disposición tan rápido para poder ayudar al equipo. El gol llega en una acción que me ha dado un muy buen pase Enzo”, manifestó el extremo tarraconense tras el encuentro en el campo zaragozano.

En la rueda de prensa previa al duelo contra los maños, Luis García dijo que Estanis “ha llegado con mucha ilusión y ganas, es un jugador muy determinante en situaciones de uno contra uno, muy poderoso, con mucho talento y capacidad de desborde”.

“Tiene que ser determinante en estos seis últimos meses”, apostilló. Aunque seguro que no esperaba que ya se convirtiera en el protagonista desde el capítulo uno. La entrada en escena de Estanis Pedrola concede mayor riqueza ofensiva a los amarillos, que el sábado recibirán al Deportivo.

Tercero del ‘hijo pródigo’

Otro que llega enchufado al choque con el cuadro herculino es Jesé Rodríguez, quien ha pasado de encadenar diez meses sin ver portería a marcar en las dos últimas jornadas.

El acierto realizador se le apagó al delantero canario desde el pasado 24 de febrero, cuando anotó con el Johor de Malasia. No volvió a mojar hasta la última cita liguera de Las Palmas en 2025. El ex del Real Madrid y del PSG puso fin a su sequía a lo grande, con un doblete en el 4-0 de su equipo contra la Cultural Leonesa.

Para Jesé ese reencuentro con el gol supuso “cerrar un círculo y abrir otro lleno de ilusión, ambición y ganas de más”, según escribió en sus redes sociales.

“Hoy no son solo dos goles. Es volver a sentirme en casa. Es mirar a la grada y reconocer miradas, abrazos, recuerdos y sueños que nunca se fueron”, apuntó el atacante.

“Voy a seguir trabajando para que vuelva a suceder. Hoy me tocó meter un gol, pero esto ya pasó, ahora hay que pensar en el siguiente partido”, indicó, en rueda de prensa, tras el triunfo sobre la Cultural. Y cumplió su palabra, ya que el pasado domingo vio portería de nuevo. El futbolista de 32 años firmó la primera de las dos dianas de Las Palmas en Zaragoza y, con tres goles, se acerca a los máximos artilleros amarillos en la Liga 2025-26. Ale García es el pichichi con cinco tantos, mientras que Lukovic y Enrique Clemente han anotado cuatro.

Viera también brilla

En julio de 2025 se confirmó la quinta etapa de Jonathan Viera en Las Palmas. El mediapunta canario de 36 años ha tardado en arrancar, pero en el tramo final del pasado año y en este estreno de 2026 ha recuperado el brillo.

Encadena cuatro titularidades en el campeonato liguero y en Zaragoza guio la ofensiva amarilla. El ataque de Las Palmas llega bien engrasado a la cita con el Deportivo.