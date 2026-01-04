Dawda Camara celebra uno de sus tantos ante el Castellón @Cadiz_CF

El Cádiz, uno de los clubes con solera de esta Segunda División, no es el equipo de la temporada pasada con la necesidad imperiosa de ascender tras el descenso desde Primera. Sigue siendo un histórico, aunque sin tanta prisa debido a la situación por la que atraviesa, con menos peso económico. De la mano de un viejo conocido de los blanquiazules, Gaizka Garitano, exhibe un juego que no enamora, pero se está traduciendo en puntos. Está sacando mucho resultado para lo que tiene, que es un equipo en su mayoría joven y en formación (salvo algunas estrellas, aunque en horas bajas). Ha dado con un once tipo, teniendo a muchos de sus futbolistas clave ausentes o lejos de su mejor forma.

Víctor Aznar. 23 años. Es un joven cancerbero brasileño que, aunque debutó al final de la temporada pasada, ahora se ha asentado en el equipo. Fijo en el once, con buenos reflejos y clave para que el Cádiz esté arriba este curso. Decisivo en muchas contiendas.

Iza. 32 años. El lateral diestro es uno de los capitanes y veteranos de la plantilla. Ha reaccionado después de algunas temporadas oscuras. Será baja ante el Dépor por sanción.

Jorge More. 24 años. Su polivalencia le permite ejercer tanto de lateral derecho como de central. Recaló en la escuadra gaditana esta campaña y no tuvo buenas sensaciones al principio. Fichaje low cost para cubrir la baja de Víctor Chust al Elche. En las últimas semanas ha revertido la situación con buenas actuaciones.

Iker Recio. 24 años. Llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada desde el Antequera y apenas tuvo minutos. Ahora, adaptado al equipo y a la categoría, es un puntal en la defensa. Puede ubicarse tanto en el carril zurdo como en el eje de la zaga. Más aún con la baja de Bojan Kovacevic.

Mario Climent. 23 años. También recaló a bajo precio en el mercado de invierno de la temporada pasada desde el Mérida y sumado buenos minutos. Este año no empezó con buen pie, pero en las últimas semanas empieza a parecerse al del pasado curso. Se desmarca por ser un lateral izquierdo rápido y ofensivo.

Moussa Diakité. 22 años. Una de las grandes promesas de la cantera gaditana. Gaizka Garitano le ha dado confianza y minutos desde su llegada y el mediocentro está respondiendo. El de Mali es fundamental y ahora incluso mete goles (lleva dos en su cuenta particular) desde larga distancia gracias a su potente golpeo de balón.

Sergio Ortuño. 26 años. El mediocentro fue un fichaje a coste cero, procedente del Eldense, tras consumar su descenso a Primera RFEF. Un futbolista que no hace excesivamente ruido pero suma intangibles y hace piña en el vestuario. De la Rosa. 21 años. El onubense es otro de los canteranos en los que está confiando Garitano. Es un extremo zurdo, pero que en la actualidad juega a pierna cambiada, por la derecha. Ha ido a más en lo que llevamos de curso y está viviendo su mejor momento en el Cádiz.

Brian O Campo. 26 años. El volante izquierdo uruguayo es uno de los jugadores con mayor talento del Cádiz, aunque es muy irregular, con tendencia a la desconexión mental. No volvió a ser el mismo desde que se lesionó en 2023 el ligamento cruzado anterior, cuando el equipo militaba en Primera. Está recuperando sensaciones y ha rubricado dos dianas este curso. Acaba contrato el próximo 30 de junio y el presidente Manuel Vizcaíno lo quiere renovar.

Roger Martí. 34 años. Desde que llegó al Cádiz nunca ha demostrado el goleador que era, recordando su exitosa etapa en el Levante, sobre todo en la temporada 2016-17, en la que anotó 22 tantos. Ahora se ha hecho con un puesto en el once titular. Suma un gol en esta campaña, pero se espera algo más de él en la parcela ofensiva.

Dawda Camara. 23 años. El ariete nacido en Girona, pero de nacionalidad mauritana e internacional con las categorías inferiores de su país, se ha convertido en una de las sensaciones de las últimas semanas, después de recibir muchas críticas en el primer tramo liguero. Es un delantero centro joven, que recaló en el Cádiz al final del mercado estival, cedido por el Girona para relevar a Chris Ramos, que se marchó al Botafogo. En las últimas semanas ha explotado y ante el Castellón fue la estrella, marcando un doblete. Se trata de un ‘nueve’ potente y corpulento al que solo le falta ir adquiriendo experiencia.

Ontiveros. 28 años. El atacante fue la estrella la temporada pasada, marcando 10 goles en liga, pero se lesionó al final del pasado curso y sigue sin estar bien físicamente, debido a una pubalgia de la que sigue ranqueante. Esta campaña apenas ha jugado 500 minutos y sus actuaciones evidencian que aún está lejos de su mejor nivel. Tiene mucho talento y es decisivo si está en plenas condiciones, pero actualmente no es así y por ello no está siendo titular. La última vez que salió de inicio fue en la jornada 11, el pasado 25 de octubre, en el empate sin goles a domicilio ante el Granada.

Álvaro García Pascual. 23 años. El punta llegó procedente desde el Sevilla junto a Suso. Empezó marcando en la victoria contra el Mirandés y siendo titular durante las primeras jornadas, cuando Garitano empleaba un esquema con un único delantero. Ahora el técnico opta con una doble referencia arriba. Un esquema que lo ha desplazado al banquillo. Se trata de un jugador muy trabajador pero que en la actualidad está negado de cara al gol. En el último partido liguero de 2025, el triunfo gaditano ante el Castellón, tuvo minutos en el segundo acto. Entró y se compenetró muy bien con Dawda Camara, firmando uno de sus mejores encuentros en este curso.

Iuri Tabatadze. 26 años. El delantero internacional por Georgia aterrizó en el Cádiz procedente del Iberia 1999 y lo hizo por la puerta grande. Cuatro goles en tres partidos que lo convirtieron en una de las sorpresas del mercado estival. Con el devenir de la temporada ha ido desapareciendo de los onces de Garitano. Es un atacante que siempre tiene la portería entre ceja y ceja, pero que se muestra irregular. Combina partidos en los que es protagonista, con otros en los que pasa desapercibido, pero siempre se vacía en el campo.

Bojan Kovacevic. 21 años. El joven central serbio, internacional sub-21 y que el Cádiz compró al Partizán de Belgrado, era el mariscal de la defensa gaditana hasta su lesión en la rodilla derecha, de la que fue intervenido. Una baja sensible, que hará al Cádiz acudir a la ventana invernal de fichajes a buscar recambio de garantías para esa posición.

Suso. 32 años. El delantero gaditano llegó libre al equipo de su vida tras una gran trayectoria, en la que pasó por equipos de la Premier o Calcio, antes de fichar por el Sevilla. Después de seis campañas en el club hispalense en este curso en el Cádiz una lesión en el sóleo el pasado mes de noviembre lo ha apartado del equipo, que ha sabido reponerse a su baja.

Álex. 33 años. El mediocentro, que lleva toda una vida en el Cádiz, ha pasado de ser uno de los importantes a estar casi inédito en este curso.

Antoñito Cordero. 19 años. El atacante jerezano, fichado en este mercado invernal, ya estuvo en la cantera del Cádiz hace muchos años. Jugó en el Málaga en Segunda y viene en préstamo por el Newcastle, que lo tenía cedido hasta ahora en el Westerlo.