La previa de la jornada 20: El líder, ya sin Jeremy Arévalo, estrena la era Tevenet en Pucela

Luis García Tevenet, entrenador del Valladolid, dirige un entrenamiento de la escuadra pucelana Real Valladolid

La primera jornada de 2026 de Segunda División permitirá a varios clubes exhibir sus primeros fichajes de invierno. La semana 20 de la competición pondrá a prueba, una vez más, a los de arriba, tras el vértigo que han mostrado en las últimas citas.

Enfrentamiento directo por la permanencia

Cultural Leonesa (16º - 23 puntos) – Real Sociedad B (17º - 21 puntos)

Sábado, 14.00

Las dos derrotas con las que la Cultu despidió 2025 han acercado a los leoneses de nuevo a los puestos de peligro. Ziganda recupera a Rodri Suárez y a Iván Calero para este duelo.

Primera salida del filial txuri-urdin desde que estrenó su casillero de puntos a domicilio con el 0-3 que consiguió en Riazor. Jon Ansotegi vuelve al banquillo, después de dirigir al primer equipo en el último partido de 2025.

Los orelluts, a reaccionar en el retorno de su entrenador al banquillo

Castellón (5º - 31 puntos) – Huesca (15º - 23 puntos)

Sábado, 16.15

Los orelluts arrancan 2026 en Castalia y lo hacen con la intención de retomar la senda del triunfo, después de la derrota en Cádiz (2-0) con la que pusieron el broche al curso pasado. Un resultado que acabó con la exitosa racha de cinco victorias consecutivas.

Al banquillo castellonense retornará el técnico Pablo Hernández, tras superar un cólico renal sufrido en vísperas del duelo frente al Mirandés y que se le complicó en la semana del choque con el Cádiz.

El conjunto oscense, que arrancó un punto en su último partido de 2025, ante el Racing (1-1), recupera a Jordi Martín y Javi Mier para esta cita.

Un derbi andaluz con urgencias dispares

Almería (4º - 32 puntos) – Granada (18º - 21 puntos)

Sábado, 16.15

Las derrotas frente al Burgos (1-2) y el Málaga (2-1) aplacaron la euforia del conjunto almeriense cuando más cerca estaba de la segunda plaza. El equipo de Rubi afronta el duelo con la baja de Bonini y las dudas de Nico Melamed y Chumi, cuya incertidumbre mantiene en vilo a la zaga rojiblanca.

Los nazaríes, por su parte, cuentan con las ausencias del sancionado Nassei, del camerunés Hongla por lesión y del portero Luca Zidane, con Argelia en la Copa África.

Tevenet debuta frente a un líder ya sin Jeremy Arévalo

Valladolid (12º - 24 puntos) – Racing de Santander (1º - 37 puntos)

Sábado, 18.30

El Pucela estrenará entrenador y también delantero, si llega el OK de LaLiga, frente al líder. “Quiero un equipo valiente”, dijo Luis García Tevenet en su presentación como nuevo técnico blanquivioleta. El sevillano toma las riendas de un aspirante al ascenso que, sin embargo, está a tres puntos del descenso y a seis del playoff.

El Valladolid ha reforzado su ataque con el noruego Vegard Erlien, desconocido en España.

Los pucelanos se enfrentarán al líder, que afrontará su primer encuentro tras la marcha en el mercado de invierno de una de sus principales bazas en ataque, Jemery Arévalo.

Choque en Córdoba para mirar hacia arriba

Córdoba (11º - 26 puntos) – Burgos (8º - 29 puntos)

Sábado, 21.00

El cuadro de Iván Ania, quien renovó esta semana hasta 2027, cuenta con el refuerzo de Diego Percan para intentar mejorar su ataque.

“Este partido es especial para mí”, confiesa Marcelo Expósito, centrocampista del Burgos que regresa a su casa. El conjunto burgalés está a un punto del playoff. Chapela y Sergio González estarán disponibles, según apuntó Ramis.

El Sporting de Borja quiere mantener su escalada

Sporting (7º - 30 puntos) – Málaga (10º - 26 puntos)

Domingo, 14.00

El cuadro sportinguista, en pleno subidón, con tres victorias consecutivas, y la renovación de su portero titular, Rubén Yáñez, quien ha ampliado su contrato hasta 2028, intentará continuar su escalada en la tabla.

“Muy ilusionados por el nuevo año; vamos a dar pasos adelante”, afirma Alfonso Herrero, capitán del cuadro malacitano, que ha ganado sus dos últimos encuentros de Liga.

La Cenicienta recibe a un Andorra resucitado

Ceuta (9º - 29 puntos) – Andorra (13º - 24 puntos)

Domingo, 16.15

El cuadro ceutí, el mejor de los recién ascendidos, mantiene una buena trayectoria que le permite mirar el playoff de cerca. Enfrente le espera un Andorra en su mejor momento del curso, con dos triunfos seguidos en Valladolid y ante el Deportivo.

Pulso por la zona baja entre dos equipos ‘tocados’

Albacete (14º - 23 puntos) – Leganés (20º - 20 puntos)

Domingo, 18.30

El cuadro manchego, con la reciente renovación de su capitán Agus Medina hasta 2028, intentará reaccionar tras acercarse al descenso, donde está instalado el cuadro pepinero, que ha sumado dos puntos de los quince últimos.

Las Palmas, con su ataque reforzado, visita Zaragoza

Zaragoza (21º - 17 puntos) – Las Palmas (2º - 34 puntos)

Domingo, 18.30

El segundo clasificado visita a un Zaragoza que vuelve a flojear, tras la reacción de sus tres triunfos seguidos. El cuadro canario ha reforzado su ataque con Nicolás Benedetti y Estanis Pedrola para consolidarse en el ascenso directo.