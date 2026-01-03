Mi cuenta

Rivales

Dawda Camara, de villano a héroe en solo 18 días

El punta del Cádiz se encontraba en la rampa de salida del club hasta su estallido goleador

Armando Palleiro
Armando Palleiro
03/01/2026 14:07
Dawda Camara festeja el triunfo del Cádiz ante el Castellón
Dawda Camara festeja el triunfo del Cádiz ante el Castellón
CÁDIZ CF
Cedido por el Girona en la presente campaña al Cádiz, la vida de Dawda Camara ha experimentado un giro de 180 grados en apenas semanas. 

No en vano, hace exactamente un mes el club amarillo se planteaba su retorno al cuadro catalán en el mercado de enero para librarse de un futbolista que no estaba ofreciendo el rendimiento aguardado y que podía liberar una notable cantidad de tope salarial para reforzar a la plantilla que dirige Gaizka Garitano en la segunda vuelta. 

Sin embargo, los caprichos de la competición dictaron que el punta gerundense explotase a nivel goleador en apenas 18 días, con tres dianas —además de otro anterior en Copa— que lo han convertido en el segundo máximo artillero del club gaditano, solo por detrás del georgiano Tabatadze (4), a quien ha logrado desbancar en la carrera por la titularidad. Sin duda el encuentro de gloria para Camara tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, en una contienda en la que el Cádiz recibía a un Castellón intratable, que venía de enlazar cinco triunfos con victoria y un pleno de 15 puntos. 

Dos dianas, en una exhibición de fuerza y calidad en la definición, le han servido para callar muchas bocas en el entorno del conjunto del Nuevo Mirandilla, que este domingo 4 de enero a las 21.00 horas rendirá visita a Riazor

Antoñito y Jerónimo Dómina, preparados, pero a la espera de poder jugar en Riazor

Después de haber firmado su primer doblete de la temporada, el propio futbolista aseguró sentirse revitalizado en el plano moral. "Era un partido importante. Veníamos de una victoria y llevábamos varios partidos sin ganar en casa. Teníamos muy claro el plan de partido y era fundamental sacarlo adelante. Lo más importante ha sido la confianza. Al principio me costó adaptarme a la categoría y al equipo. Con los minutos y la confianza necesitaba marcar un gol, aprovechar mejor las ocasiones y crecer como jugador", exponía el catalán, que también cuenta con pasaporte mauritano. 

Camara estrenaba su casillero anotador en Liga en un encuentro clave, frente al Racing de Santander en feudo amarillo. Rubricaba el 1-0 en un envite en el que los santanderinos lograrían remontar la ventaja inicial de dos tantos local para finalizar sumando de tres en tres puntos con un 2-3 en el tiempo añadido, materializado por medio de Andrés Martín.

Inmerso en la peor racha de resultados del campeonato de la regularidad, con tres derrotas consecutivas, el Deportivo deberá amarrar en corto a un joven de 23 años en plena progresión y que obligará a los herculinos a un sobreesfuerzo defensivo. 

“Soy un jugador que ataca bien los espacios”, destacaba el presente curso ante los medios. Toda una amenaza para la zaga del Deportivo.

