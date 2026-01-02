Garitano: "Prefiero enfrentarme a un equipo que viene de cinco victorias que a uno como el Dépor, que necesita ganar"

Gaizka Garitano, a la derecha, el pasado curso con el Cádiz en Riazor QUINTANA

Gaizka Garitano regresa a Riazor en uno de sus mejores momentos desde que asumió el banquillo del Cádiz. El extécnico del Dépor no se fía del cuadro herculino, al que nota herido después de la racha de tres derrotas consecutivas. "Es uno de los partidos más difíciles de la temporada, apunta el preparador vasco, que espera contar con Antoñito y Dómina, los últimos refuerzos:

El partido en Riazor. "Es uno de los favoritos para el ascenso. Es uno de los partidos más difíciles de la temporada. Tendremos que hacer un buen partido porque es un gran rival. Juegan con diferentes alternativas y veremos las que utilizan. Estamos más preocupados de lo nuestro y siempre tienes que adaptarte a un equipo de mucha calidad. Tenemos que aprovechar los buenos futbolistas que tenemos. Últimamente estamos haciendo goles. Prefiero enfrentarme a un equipo que viene de ganar cinco partidos como el Castellón, que a uno como el Dépor, que viene de perder y que necesita ganar. En una competición tan larga todos pasan su mala racha como la hemos pasado todos. Es verdad que ha perdido tres partidos, pero han podido ganar alguno".

Buena racha. "Hemos acabado bien y haciendo u buen mes de diciembre. Queremos alargar la buena dinámica que tenemos. Es un campeonato que premia la regularidad, Como siempre digo la clave es que no haya mucha diferencia entre nuestro peor día o mejor día. Se te pueden ir partidos como el del Racing en el que puedes ganar y pierdes, y viceversa. La clave es estar en los partidos siempre".

Jero y Antoñito. "Estamos esperando los papeles de los dos. A día de hoy no está hecho, pero estemos que sí. En el caso de Antoñito es más fácil, en el de Jero Dómina es algo más complejo porque depende de los trámites. Tenemos tiempo todavía. Iremos viendo si pueden jugar o no. Antoñito es un futbolista que puede jugar por ambas bandas. Tiene calidad, gol, buen golpeo, tiene mucha proyección y es una buena incorporación. Jero es un delantero con mucha movilidad, pelea y tiene gol. Son dos futbolistas jóvenes que tienen proyección y futuro".

Ausencias. "Fali y Joaquín queremos ser cautos con ellos porque vienen de recaída. Entrenan con el grupo y están haciendo trabajo parcial. Están bien y sin molestias y evolucionando positivamente. Tenemos confianza en los chicos de la cantera y en los jugadores jóvenes. No tenemos miedo en poner a ninguno".