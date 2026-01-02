Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Stuttgart cumple su amenaza: 'clausulazo' al Racing de Santander por Jeremy Arévalo

El club cántabro ha emitido un comunicado despidiéndose del atacante que le marcó un doblete al Dépor en El Sardinero

Esther Durán
02/01/2026 13:53
Imagen con la que el Racing de Santander despidió a Jeremy Arévalo
Imagen con la que el Racing de Santander despidió a Jeremy Arévalo
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La apertura del mercado de invierno ha dado oficialidad en Segunda División a una de las operaciones que estaban cantadas desde hace semanas. El Stuttgart ha cumplido su amenaza y nada más arrancar la ventana de enero ha tirado de 'clausulazo' para quitarle a Jeremy Arévalo al Racing de Santander.

El atacante hispano-ecuatoriano ha sido una de las sensaciones de la primera vuelta en la categoría de plata, irrumpiendo con fuerza en un conjunto cántabro que aspira a todo. 8 goles en 18 partidos que, además, le han servido para ser llamado por Ecuador para disputar sus primeros partidos internacionales.

José Alberto, en rueda de prensa

El técnico del Racing defiende a medias a Jéremy Arévalo tras las críticas por su peso: "Comentan una realidad"

Más información

"En la mañana de hoy, el VfB Stuttgart, equipo de la Bundesliga (primera división de Alemania), ha procedido al pago de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con su jugador Jeremy Arévalo. En virtud de ello, el futbolista de Maliaño abandona la disciplina de nuestra entidad. Desde el Racing, club al que ha pertenecido Jeremy desde los nueve años de edad y donde ha escalado todos los escalones hasta el primer equipo, queremos desear al futbolista toda la suerte que se merece en sus próximos retos. ¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa". Así se despedía el club cántabro de Arévalo, sin especificar cantidades concretas, pero con una operación que dejará en la caja del Racing una cifra que ronda los 7 millones de euros.

Sin urgencias

A falta de ver cómo transcurre el mercado para el que ahora es líder de Segunda División, la realidad es que la salida de Arévalo no deja un gran rompecabezas en el club santanderino. El joven atacante ha sido pieza importante en la primera vuelta -fue el autor del doblete para la remontada ante el Dépor en El Sardinero-, pero es que José Alberto tiene recambios de garantías.

Jeremy Arévalo, delantero del Racing de Santander, celebra un gol contra el Dépor

Críticas a la perla del Racing de Santander por su estado físico en la primera convocatoria con Ecuador

Más información

Además de Villalibre, pichichi, el técnico cuenta con la bala de Arana, uno de los mejores delanteros de los últimos años en la categoría. En la primera vuelta apenas ha podido participar por una fractura en el quinto metatarsiano del pie, pero está de vuelta y ante el Villarreal en Copa ya demostró su calidad con dos tantos para pasar de ronda.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La plantilla del Liceo en la pista de hielo

Vídeo | De la pista al hielo: el entrenamiento más divertido del Liceo
María Varela
Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero, durante su presentación con el Cádiz

Antoñito y Jerónimo Dómina, preparados, pero a la espera de poder jugar en Riazor
Israel Zautúa
Las jugadoras de la selección española de hockey sala

La selección española femenina preparará en A Coruña el Europeo
María Varela
Nico Rosas, durante un entrenamiento

Nico Rosas, nuevo fichaje del Silva
Santi Mendoza