El Stuttgart cumple su amenaza: 'clausulazo' al Racing de Santander por Jeremy Arévalo

Imagen con la que el Racing de Santander despidió a Jeremy Arévalo

La apertura del mercado de invierno ha dado oficialidad en Segunda División a una de las operaciones que estaban cantadas desde hace semanas. El Stuttgart ha cumplido su amenaza y nada más arrancar la ventana de enero ha tirado de 'clausulazo' para quitarle a Jeremy Arévalo al Racing de Santander.

El atacante hispano-ecuatoriano ha sido una de las sensaciones de la primera vuelta en la categoría de plata, irrumpiendo con fuerza en un conjunto cántabro que aspira a todo. 8 goles en 18 partidos que, además, le han servido para ser llamado por Ecuador para disputar sus primeros partidos internacionales.

"En la mañana de hoy, el VfB Stuttgart, equipo de la Bundesliga (primera división de Alemania), ha procedido al pago de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con su jugador Jeremy Arévalo. En virtud de ello, el futbolista de Maliaño abandona la disciplina de nuestra entidad. Desde el Racing, club al que ha pertenecido Jeremy desde los nueve años de edad y donde ha escalado todos los escalones hasta el primer equipo, queremos desear al futbolista toda la suerte que se merece en sus próximos retos. ¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa". Así se despedía el club cántabro de Arévalo, sin especificar cantidades concretas, pero con una operación que dejará en la caja del Racing una cifra que ronda los 7 millones de euros.

Sin urgencias

A falta de ver cómo transcurre el mercado para el que ahora es líder de Segunda División, la realidad es que la salida de Arévalo no deja un gran rompecabezas en el club santanderino. El joven atacante ha sido pieza importante en la primera vuelta -fue el autor del doblete para la remontada ante el Dépor en El Sardinero-, pero es que José Alberto tiene recambios de garantías.

Además de Villalibre, pichichi, el técnico cuenta con la bala de Arana, uno de los mejores delanteros de los últimos años en la categoría. En la primera vuelta apenas ha podido participar por una fractura en el quinto metatarsiano del pie, pero está de vuelta y ante el Villarreal en Copa ya demostró su calidad con dos tantos para pasar de ronda.