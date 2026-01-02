El Cádiz multiplica su pólvora antes de visitar Riazor

Javi Ontiveros (d), durante el entrenamiento de este jueves del equipo cadista Cádiz CF

El Cádiz, tras reforzar su condición de aspirante al ascenso con tres victorias en los cuatro últimos partidos, exhibirá, desde este domingo en Riazor, su reforzado ataque, con la recuperación de Javi Ontiveros, tras sus problemas en el pubis, la cesión de Antoñito Cordero, desde el Newcastle, y el fichaje del delantero argentino Jerónimo Dómina.

La falta de pegada ha sido uno de los principales lastres del conjunto gaditano durante la primera vuelta de la temporada. Su máximo artillero es el georgiano Iuri Tabatadze, con apenas cuatro goles, y la totalidad de la plantilla ha firmado 20 dianas, una cifra que convierte al Cádiz en el quinto equipo menos realizador de la Segunda División.

El bajón en ataque de la escuadra andaluza ha tenido mucho que ver con la escasa aportación de su principal estrella, Javi Ontiveros, extremo izquierdo con una pegada demoledora que la pasada campaña fue el máximo goleador del equipo amarillo, junto a Chris Ramos, con diez tantos.

“No está bien físicamente. Tiene problemas de pubis y lo pongo en el campo todo lo que puedo. En eso no soy sospechoso, pero ni siquiera entrena durante la semana”, declaró a inicios de diciembre su entrenador, Gaizka Garitano, que ha tenido que aprender a vivir sin la descomunal potencia de remate del marbellí.

La pubalgia que lleva arrastrando durante todo el curso, especialmente desde la undécima jornada, ha provocado que su participación haya sido bastante escasa en las 19 primeras citas del curso liguero.

El marbellí arrancó la temporada como titular, pero ya en la segunda jornada salió desde el banquillo y disputó solo la última media hora. Aun así, asistió a Ocampo en el 1-1 en el campo del Leganés.

A partir de entonces, los problemas físicos impidieron a Ontiveros ser titular hasta la octava semana de la competición. Aguantó cuatro partidos en el once, hasta que Garitano se vio obligado a reducir los minutos de su estrella en los siguientes compromisos.

Tras jugar solo trece minutos frente a la Cultural Leonesa en el Nuevo Mirandilla el pasado 23 de noviembre, el extremo malagueño tuvo que parar.

Retorno

Casi un mes después de su última aparición liguera, el polivalente atacante regresó a una convocatoria en el duelo ante el Castellón, celebrado el pasado 21 de diciembre.

Un choque en el que el Cádiz dio buena cuenta de un rival enrachado —venía de cinco triunfos seguidos— gracias a un doblete de Dawda Camara.

Ontiveros pudo despedir 2025 desde el terreno de juego, habida cuenta de que su míster decidió que ingresara en el campo en el minuto 71.

De este modo, el ex del Málaga o Villarreal, entre otros, pudo quitarse la espinita de un año irregular en la plano personal, en el que los problemas físicos han mermado su rendimiento.

En efecto, las estadísticas de la presente campaña 2025-26 revelan que Ontiveros ha tomado parte en apenas 11 encuentros de Liga, con 5 titularidades, 504 minutos de juego y solo un gol.

Una diana materializada en la décima jornada, en el Nuevo Mirandilla ante el Burgos, y que para infortunio de los cadistas resultó estéril, puesto que el conjunto de El Plantío se llevó los tres puntos en litigio por un contundente 1-3.

Este domingo rendirá visita al Deportivo en de Riazor, en una cita para la que el extremo andaluz tratará de llegar a punto con el objetivo de no perderse un gran escaparate para su desempeño individual.

Precisamente frente al Dépor ha firmado destacadas actuaciones en las siete ocasiones en las que le tocó actuar.

Dos goles contra los herculinos adornan su currículum; el primero de ellos, en Primera División durante la temporada 2016-17, cuando certificó el triunfo del Málaga en La Rosaleda por 4-3 en un partido espectacular.

El segundo tuvo como escenario las semifinales del playoff de ascenso a Primera en la 2018-19, en una derrota malaguista en Riazor por 4-2.

Ontiveros se entrenó ayer con sus compañeros con total normalidad, así que, en principio, debería estar en condiciones de jugar en Riazor.

Otra baza de la ofensiva cadista será Jerónimo Dómina, quien se convirtió el pasado 10 de diciembre en la primera incorporación de la entidad gaditana en esta ventana de invierno, aunque no ha podido ser inscrito hasta que se ha abierto el mercado, este 1 de enero. Nacido en la localidad argentina de Santa Fe en octubre de 2005, se formó como delantero en el Club Atlético Unión, llegando al plantel reserva con solo 15 años. En 2023 debutó oficialmente con el primer equipo y, desde entonces, ha disputado 50 partidos en la máxima categoría.

El gran fichaje

El fichaje que ha despertado mayor ilusión en la afición amarilla es la cesión de Antoñito Cordero desde el Newcastle.

El extremo izquierdo de 19 años fue fichado por el equipo inglés el verano pasado tras brillar en el Málaga. El 22 de junio de 2024 se erigió en el héroe del ascenso del cuadro malacitano a Segunda División. Tras no participar ni en la semifinal ni en la ida de la final del playoff, frente al Nástic, que finalizó en triunfo andaluz (2-1), el joven jugador entró al campo en la prórroga. Disputó 20 minutos y cuando el partido ya estaba en el tiempo de descuento, Antoñito firmó el 2-2 que devolvió al Málaga al fútbol profesional.

Antoñito Cordero, durante el entrenamiento de este jueves del Cádiz Cádiz CF

La pasada campaña, en su estreno en Segunda, fue el segundo máximo goleador del Málaga con seis tantos, y repartió siete asistencias.

Su excelente rendimiento llevó al Newcastle a ficharlo en el verano de 2025 y cederlo al Westerlo de la Primera División belga, donde ha tenido un papel muy secundario, con siete presencias en la liga y una en la Copa, pero con apenas 102 minutos entre todos los partidos que ha disputado.

El andaluz ahora recala en el Cádiz y tanto él como Dómina se ejercitaron ayer con sus compañeros y podrían jugar este domingo en Riazor.