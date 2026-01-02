Antoñito y Jerónimo Dómina, preparados, pero a la espera de poder jugar en Riazor

Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero, durante su presentación con el Cádiz Cádiz CF

El Cádiz, de nuevo en puestos de playoff tras las dos victorias con las que despidió 2025 y en plena escalada hacia la cima, espera estrenar ante el Deportivo sus dos nuevas adquisiciones en ataque en este mercado de invierno, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina, “dos futbolistas jóvenes que tienen proyección y futuro”, según subrayó el técnico cadista, Gaizka Garitano, quien confía en poder con ellos en Riazor, aunque reconoció que están a la espera de “los papeles de los dos”.

“A día de hoy no está hecho, pero esperamos que sí. En el caso de Antoñito es más fácil, en el de Jero Dómina es algo más complejo porque depende de los trámites. Tenemos tiempo todavía. Iremos viendo si pueden jugar o no”, explicó el exentrenador deportivista ayer en rueda de prensa.

Garitano calificó a Antoñito, cedido por el Newcastle, como “un futbolista que puede jugar por ambas bandas. Tiene calidad, gol, buen golpeo, tiene mucha proyección y es una buena incorporación”.

Del argentino Dómina, que ha firmado con los amarillos hasta 2030, destacó que “es un delantero con mucha movilidad, pelea y tiene gol”.

Regreso a casa

Juan Cala, coordinador de la dirección deportiva del Cádiz, confesó, durante la presentación de ambos futbolistas, que el fichaje de Antoñito les hace “especial ilusión porque se crio aquí y es de aquí”.

“Hemos luchado mucho para que esté aquí porque tenía muchos equipos interesados en él y hemos logrado convencerle a él, a su familia y al Newcastle porque este es el mejor sitio para reencontrarse de su mala experiencia en Bélgica (jugó cedido en el KVC Westerlo durante los primeros meses de la temporada). Ojalá que después de estos seis meses, esté más tiempo con nosotros”, dijo Cala sobre el futbolista jerezano.

El extremo aseguró sentir “una sensación inexplicable” por su retorno al hogar.

“No tiene precio poder estar aquí cada día con mi familia y en mi casa, viéndome en cada partido”, dijo, a la vez que apuntó sentirse “un afortunado de estar aquí”.

Sobre la exigencia que requerirá jugar en un club cuyo único objetivo es el ascenso a Primera, manifestó: “Yo eso de la presión no lo siento nunca y, como me dijo un antiguo míster, la presión, para los neumáticos, para mí no”.

Antoñito aseguró ser “más futbolista” tras su paso por el fútbol belga, a pesar de no haber logrado brillar.

“De todo lo malo siempre hay que sacar lo bueno y para mi edad es un paso que me ha venido bien a nivel de madurez. Creo que pasar por ahí me ha hecho más futbolista y más maduro”, indicó.

El extremo portará el dorsal 16, el mismo número que lució Juan Cala como futbolista.

“Me siento un privilegiado por llevar su número. Intentaré dejarlo parecido o al mismo nivel que él lo dejó”, apuntó.

Mayor pegada

“Me describo como un jugador potente, agresivo, que se me da muy bien el uno contra uno y espero marcar muchos goles acá”, manifestó Jerónimo Dómina durante su presentación.

El delantero argentino aseguró tener “muchas ansias” de lucir su nueva camiseta.

El atacante de 20 años procede del Unión de Santa Fe, donde se formó y dio el salto al fútbol profesional.

“Al momento de hablar con Juan, que tuvimos varias reuniones, me convenció mucho la postura del club, cómo es, y el proyecto que tienen tanto en este campeonato como de cara al futuro. Es emocionante”, señaló Dómina, quien ya sueña con “aportar”.

Se trata de dos incorporaciones destinadas a mejorar la capacidad ofensiva del Cádiz, que, con 20 goles, es el quinto equipo menos realizador de Segunda División.